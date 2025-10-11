"Sei que tu é Polícia", disse criminoso antes de matar inspetor no CE

"Sei que tu é Polícia", disse criminoso antes de matar inspetor no Demócrito RochaO policial civil aposentado João Lopes Cavalcante, de 70 anos, foi morto em frente à sucata que ele tinha há mais de 30 anos. DHPP investiga o caso
“Sei que tu é Polícia, não reage”, foi o que disse, conforme testemunhas, o homem que matou a tiros o policial civil aposentado João Lopes Cavalcante, de 70 anos, na noite dessa sexta-feira, 10, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza.
O POVO apurou que Lopes, como era conhecido, estava na avenida Américo Barreiro, em frente à sucata da qual era proprietário há mais de 30 anos, quando, por volta das 18 horas, um homem ainda não identificado aproximou-se dele e efetuou diversos disparos.
A vítima ainda foi socorrida para o hospital Frotinha da Parangaba, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com testemunhas, um homem em uma moto estava nas proximidades do local do crime dando apoio ao executor.
Relato obtido pelos policiais civis no local da ocorrência indica que o autor dos disparos era branco, tinha pouca barba, cabelo curto e aparentava ter "30 e poucos anos".
Os policiais ainda apuraram que Lopes não havia comentado que estava sendo ameaçado, assim como não havia dito se tinha inimizades.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. O caso é investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (11ª DHPP), especializada em investigações de assassinatos cujas vítimas são agentes de segurança.
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) emitiu nota de pesar pela morte de João Lopes Cavalcante, destacando que ele havia ingressado na corporação em 1980 e se aposentado em 2025.
Lopes deixou uma esposa e um filho. O sepultamento dele estava previsto para as 16 horas deste sábado no cemitério Jardim Metropolitano, localizado no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza).