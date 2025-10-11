"Sei que tu é Polícia", disse criminoso antes de matar inspetor no CE

Policial civil aposentado Lopes Cavalcante, de 70 anos, foi morto a tiros / Crédito: reprodução

“Sei que tu é Polícia, não reage”, foi o que disse, conforme testemunhas, o homem que matou a tiros o policial civil aposentado João Lopes Cavalcante, de 70 anos, na noite dessa sexta-feira, 10, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. O POVO apurou que Lopes, como era conhecido, estava na avenida Américo Barreiro, em frente à sucata da qual era proprietário há mais de 30 anos, quando, por volta das 18 horas, um homem ainda não identificado aproximou-se dele e efetuou diversos disparos.