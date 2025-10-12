Menino de quatro anos morre após ser baleado em Sobral

Delegacia de Sobral investiga o caso. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma criança morreu após ser baleada na manhã deste domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, na Região Norte do Estado. Na mesma ação que vitimou Enzo Gabryel, de quatro anos, um homem foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu após homens efetuarem disparos de arma de fogo em via pública contra um desafeto.

Ele também disse ter determinado uma “cobrança firme às autoridades estaduais por uma resposta rápida”. “Como pai e avô, isso me atinge profundamente”, afirmou Rodrigues, para quem o crime foi “covarde” e que “choca e revolta”.

“Estamos agindo e cobrando resultados. A cidade precisa de paz. E não vamos recuar”. Casal é morto em Sobral

A morte de Enzo Gabryel foi, pelo menos, o terceiro assassinato registrado neste domingo, 12, em Sobral. Durante a madrugada, também na Zona Rural, no distrito de São José do Torto, um casal foi morto a tiros em plena via pública.

