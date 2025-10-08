Programa "Meu celular" recupera 10 mil celulares em 18 meses

Programa "Meu celular" recupera 10 mil celulares em 18 mesesRoubos caíram 21,6% em todo o Estado. Mil telefones são devolvidos em novo lote de aparelhos recuperados
Lançado em abril de 2024, o Programa "Meu Celular" recuperou 10.455 telefones. Os dados foram repassados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) durante entrega de novo lote com mil aparelhos nesta quarta-feira, 8.
De acordo com a SSPDS, 11.942 celulares foram roubados no Ceará entre janeiro e setembro deste ano, número 21,6% menor que o mesmo período de 2024. Na Capital, Fortaleza, a queda foi de 24,2%, em um total de 8.547 delitos praticados nos últimos nove meses.
"Esse tipo de ocorrência na capital ele é o número é maior do que em todo o restante do estado, mas de forma muito difusa na capital. E aí a gente pega essa informação pra estratégia nossa de policiamento, onde tem um pouco mais, onde tem um pouco menos. E assim, os roubos e furtos também estão divididos quase que igualmente", explica o titular da SSPDS, Roberto Sá.
LEIA TAMBÉM: Em dois anos, população carcerária cresce 20% no Ceará e vive sob superlotação
A iniciativa é utilizada como forma de devolver celulares apreendidos em ações das polícias Civil e Militar para seus verdadeiros donos. Em paralelo, o Programa tem colaborado também para reduzir os crimes contra o patrimônio no Estado.
Como se cadastrar no “Meu Celular”:
Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, Imei (Identificação Inbternacional de Equipamento Móvel) e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado.
Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja.
Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o Imei do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho.
"[o programa] sinaliza um caminho correto de fortalecermos as forças de segurança, de utilizarmos a inteligência, agradecer a população por ter feito registros do boletim de ocorrência quando teve seu celular furtado ou roubado, graças a esse registro da população, permitiu o trabalho das nossas forças de segurança", destaca o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).
LEIA TAMBÉM: PF e ICMBio aplicam mais de R$ 1 milhão em multas por crimes ambientais na Ibiapaba
Com informações das repórteres Mirla Nobre/O POVO