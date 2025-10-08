Programa "Meu celular" recupera 10 mil celulares em 18 meses

Imagem de apoio ilustrativo: mil celulares estão sendo entregues em novo lote / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Lançado em abril de 2024, o Programa "Meu Celular" recuperou 10.455 telefones. Os dados foram repassados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) durante entrega de novo lote com mil aparelhos nesta quarta-feira, 8. De acordo com a SSPDS, 11.942 celulares foram roubados no Ceará entre janeiro e setembro deste ano, número 21,6% menor que o mesmo período de 2024. Na Capital, Fortaleza, a queda foi de 24,2%, em um total de 8.547 delitos praticados nos últimos nove meses.

Como se cadastrar no “Meu Celular”: Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, Imei (Identificação Inbternacional de Equipamento Móvel) e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado. Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja. Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o Imei do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho.