Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Programa "Meu celular" recupera 10 mil celulares em 18 meses

Programa "Meu celular" recupera 10 mil celulares em 18 meses

Roubos caíram 21,6% em todo o Estado. Mil telefones são devolvidos em novo lote de aparelhos recuperados
Atualizado às Autor Kleber Carvalho
Autor
Kleber Carvalho Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lançado em abril de 2024, o Programa "Meu Celular" recuperou 10.455 telefones. Os dados foram repassados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) durante entrega de novo lote com mil aparelhos nesta quarta-feira, 8.

De acordo com a SSPDS, 11.942 celulares foram roubados no Ceará entre janeiro e setembro deste ano, número 21,6% menor que o mesmo período de 2024. Na Capital, Fortaleza, a queda foi de 24,2%, em um total de 8.547 delitos praticados nos últimos nove meses.

"Esse tipo de ocorrência na capital ele é o número é maior do que em todo o restante do estado, mas de forma muito difusa na capital. E aí a gente pega essa informação pra estratégia nossa de policiamento, onde tem um pouco mais, onde tem um pouco menos. E assim, os roubos e furtos também estão divididos quase que igualmente", explica o titular da SSPDS, Roberto Sá.

LEIA TAMBÉM: Em dois anos, população carcerária cresce 20% no Ceará e vive sob superlotação

A iniciativa é utilizada como forma de devolver celulares apreendidos em ações das polícias Civil e Militar para seus verdadeiros donos. Em paralelo, o Programa tem colaborado também para reduzir os crimes contra o patrimônio no Estado.

Leia mais

Como se cadastrar no “Meu Celular”:

Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, Imei (Identificação Inbternacional de Equipamento Móvel) e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado.

Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja.

Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o Imei do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho.

"[o programa] sinaliza um caminho correto de fortalecermos as forças de segurança, de utilizarmos a inteligência, agradecer a população por ter feito registros do boletim de ocorrência quando teve seu celular furtado ou roubado, graças a esse registro da população, permitiu o trabalho das nossas forças de segurança", destaca o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

LEIA TAMBÉM: PF e ICMBio aplicam mais de R$ 1 milhão em multas por crimes ambientais na Ibiapaba

Com informações das repórteres Mirla Nobre/O POVO 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar