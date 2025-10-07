Projeto que autoriza governo a comprar férias de policiais é aprovado na Assembleia Legislativa

O projeto altera os estatutos da Polícia Militar do Ceará e da Polícia Civil do Ceará

Conforme a mensagem, o fortalecimento da força policial é "extremamente necessário" em razão dos desafios que praticamente todo o País vem enfrentando nessa área.

O projeto que autoriza o governo do estado a comprar as férias de policiais militares e de policiais civis foi aprovado nesta terça-feira, 7, por unanimidade, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) .

"Com este Projeto de Lei, seguindo o mesmo propósito, qual seja, fortalecer o efetivo policial nas ruas de todo o Ceará, objetiva-se alterar os Estatutos dos Militares Estaduais e da Polícia Civil para prever a possibilidade de que, por necessidade do serviço, 1/3 do gozo de férias devido a esses agentes possa ser convertido em pecúnia", aponta.



O projeto foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT) após o ataque a tiros em uma escola de Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza. Na ação dois estudantes morreram e outros três saíram feridos. As vítimas estavam dentro do colégio e os criminosos efetuaram os tiros do lado de fora.

O ataque a tiros teria sido ordenado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). O ambiente escolar apresentava conflito entre facções criminosas.