CE e MG: 12 pessoas são presas por se passarem por promotores de Justiça

Prisões e apreensões aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na operação do MPCE / Crédito: Divulgação/MPCE/PC-CE

Doze pessoas foram presas suspeitas de se passarem por promotores de Justiça no Ceará e no estado de Minas Gerais. As capturas aconteceram nesta quarta-feira, 8, durante uma operação dos Ministérios Públicos dos dois estados com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Além das prisões, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de Maracanaú, Fortaleza, Chorozinho, Cascavel, Pacatuba e Boa Viagem. Ao todo, a operação buscou cumprir 16 mandados de prisão, sendo doze cumpridos.

Conforme as investigações, os suspeitos, integrantes de uma organização criminosa, se passavam por promotores de Justiça para cobrar falsas "fianças" a familiares de presos. Na prática, o grupo telefonava para parentes de detentos em Minas Gerais se identificando como membros do MP. Na ligação, os criminosos davam a possibilidade de expedição de alvará de soltura, mediante pagamento imediato. As pessoas que recebiam os valores foram identificadas na operação. Por meio de análise dos extratos bancários, a investigação detectou fluxo constante de transferências entre contas de um pequeno grupo de titulares, numa tentativa flagrante e coordenada de ocultar a origem do dinheiro recebido.