PF cumpre mandado no Ceará por venda de material contendo abuso sexual infantil

PF cumpre mandado no Ceará por venda de material contendo abuso sexual infantilUm mandado de busca por venda de material contendo abuso sexual infantil foi cumprido no Ceará, parte de operação nacional da Polícia Federal. Município não foi informado
Em megaoperação nacional, intitulada Proteção Integral III, a Polícia Federal (PF) cumpre um mandado por venda de material contendo abuso sexual infantil no Ceará nesta quarta-feira, 8. A cidade seria do norte do Estado, mas não foi especificada pela PF.
Estão sendo efetuadas 40 prisões em flagrante, 182 mandados de busca e apreensão em 15 estados e no Distrito Federal.
Resgate de duas vítimas segue em andamento.
De acordo com a PF, a operação integra os esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
"A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência. A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nessa frente de combate", informou a Polícia.
Participam da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Segundo a PF, é importante que responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando sobre riscos e comportamentos inadequados em ambientes virtuais.
"A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes", alertou.
Entre janeiro e setembro de 2025, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais.