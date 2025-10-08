PF cumpre mandado no Ceará por venda de material contendo abuso sexual infantil

Foto de apoio ilustrativo: megaoperação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, na maioria, por meio da internet, cumpre um mandado de busca por venda de material contendo o crime em município do interior do Ceará nesta quarta-feira, 8 / Crédito: Divulgação/PF

Em megaoperação nacional, intitulada Proteção Integral III, a Polícia Federal (PF) cumpre um mandado por venda de material contendo abuso sexual infantil no Ceará nesta quarta-feira, 8. A cidade seria do norte do Estado, mas não foi especificada pela PF. O que está por trás dos 571 jovens que abusam sexualmente de crianças e adolescentes no Ceará; ENTENDA

