PF e ICMBio aplicam mais de R$ 1 milhão em multas por crimes ambientais na Ibiapaba

Operação Taj Mahal fiscalizou 36 alvos em cinco municípios e registrou 22 autuações por extração ilegal de minérios e desmatamento

Voltada para combater a extração ilegal de recursos minerais e o desmatamento na Área de Proteção Ambiental (APA) da Ibiapaba, a 318 km de Fortaleza, a Operação Taj Mahal foi realizada pela Polícia Federal (PF), em cooperação com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entre os dias 21 e 27 de setembro.

Ao todo, 36 alvos foram fiscalizados nos municípios de Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Granja e entorno. A ação resultou em 22 autuações por crimes ambientais, com multas que ultrapassam R$ 1 milhão.