Homem é preso por estupro de vulnerável em Cascavel

Suspeito, de 36 anos, é vizinho e pai do filho da vítima de 21 anos; crime ocorreu enquanto a jovem dormia
Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na última segunda-feira, 6, pelo crime de estupro de vulnerável em Cascavel, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com as investigações da Delegacia Civil de Cascavel, o suspeito teria entrado na casa da vítima, de 21 anos, enquanto ela dormia, e praticado a violência sexual.

LEIA TAMBÉM | Iguatu: casal de idosos morre em incêndio na própria casa

Suspeito é vizinho e pai do filho da vítima

O homem é vizinho da jovem e também pai de seu filho. Após o registro do crime, a Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu efetuar a prisão do suspeito. Ele foi levado à unidade policial, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Cascavel: (85) 3101- 3591
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

