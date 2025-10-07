Homem é preso por estupro de vulnerável em Cascavel

Suspeito de estupro de vulnerável é preso em flagrante pela PCCE em Cascavel. / Crédito: Freepik

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na última segunda-feira, 6, pelo crime de estupro de vulnerável em Cascavel, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com as investigações da Delegacia Civil de Cascavel, o suspeito teria entrado na casa da vítima, de 21 anos, enquanto ela dormia, e praticado a violência sexual.