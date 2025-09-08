Mais de 480 prisões foram realizadas por delegacia especializada em 2025 e já supera todo 2024

Imagem de apoio ilustrativo. Prisões aconteceram pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) / Crédito: Divulgação Polícia Civil

Do dia 1º de janeiro até o dia 5 de setembro deste ano, 488 pessoas suspeitas de envolvimento com organizações criminosas foram presas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A quantidade já supera o total de capturas do ano passado. Em 2024, foram realizadas 337 prisões de suspeitos ligados direto ou indiretamente com as facções criminosas. O número deste ano representa uma alta de 44,8% na quantidade de prisões em comparação ao ano passado. Os dados foram divulgados pelo Draco ao O POVO, na sexta-feira, 5.

Leia Mais | CV 'muito em breve assumirá o controle' na guerra entre facções, diz relatório De acordo com o delegado titular da Draco, Thiago Salgado, os dados revelam um aumento das prisões de integrantes de diversas facções criminosas que vêm registrando atuação no Estado, entre elas Comando Vermelho (CV), Guardiões do Estado (GDE) e Primeiro Comando da Capital (PCC). Ainda segundo o delegado, os resultados mostram uma resposta do Estado ao crime organizado. Outro dado divulgado pela especializada foi o número de capturas realizadas nos últimos 30 dias. Foram 155 pessoas presas entre os dias 5 de agosto e 5 de setembro, deste ano, contra 41 capturas no mesmo período no ano passado. Os últimos suspeitos, conforme Salgado, foram capturados a partir da sexta fase da operação Nocaute, que prendeu 39 pessoas ligadas à organização criminosa CV, sendo 38 por mandado de prisão e um em flagrante. O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez, afirma que o objetivo é sufocar as organizações criminosas e buscar a asfixia financeira.