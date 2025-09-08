Mais de 480 prisões foram realizadas por delegacia especializada em 2025 e já supera todo 2024

Mais de 480 prisões foram realizadas por delegacia especializada em 2025 e já supera todo 2024Capturas envolvem suspeitos de integrarem organizações criminosas, entre elas CV, GDE e PCC. No ano passado, o Estado teve 337 pessoas presas suspeitas de envolvimento em grupos criminosos
Do dia 1º de janeiro até o dia 5 de setembro deste ano, 488 pessoas suspeitas de envolvimento com organizações criminosas foram presas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A quantidade já supera o total de capturas do ano passado.
Em 2024, foram realizadas 337 prisões de suspeitos ligados direto ou indiretamente com as facções criminosas. O número deste ano representa uma alta de 44,8% na quantidade de prisões em comparação ao ano passado. Os dados foram divulgados pelo Draco ao O POVO, na sexta-feira, 5.
De acordo com o delegado titular da Draco, Thiago Salgado, os dados revelam um aumento das prisões de integrantes de diversas facções criminosas que vêm registrando atuação no Estado, entre elas Comando Vermelho (CV), Guardiões do Estado (GDE) e Primeiro Comando da Capital (PCC).
Ainda segundo o delegado, os resultados mostram uma resposta do Estado ao crime organizado. Outro dado divulgado pela especializada foi o número de capturas realizadas nos últimos 30 dias. Foram 155 pessoas presas entre os dias 5 de agosto e 5 de setembro, deste ano, contra 41 capturas no mesmo período no ano passado.
Os últimos suspeitos, conforme Salgado, foram capturados a partir da sexta fase da operação Nocaute, que prendeu 39 pessoas ligadas à organização criminosa CV, sendo 38 por mandado de prisão e um em flagrante. O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez, afirma que o objetivo é sufocar as organizações criminosas e buscar a asfixia financeira.
Ceará tem alta de 103% em prisões nos primeiros oito meses do ano
Em relação ao número de pessoas presas envolvidas em diversos crimes, o Ceará teve aumento de 103% em prisões de janeiro a agosto deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado.
Em 2024, os primeiros oito meses do ano tiveram 277 capturas. As ações foram realizadas com apoio da com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Em meio a alta de prisões, o cenário da segurança pública também chama atenção para a alta de homicídios no Ceará neste ano.
O mês de agosto registrou o maior número Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Foram 281 mortes, entre casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.
O número representa um aumento de 10,62% em relação ao registrado em agosto do ano passado, quando aconteceram 254 assassinatos. Somente em Fortaleza, foram 80 CVLIs, o que também fez de agosto o mês mais violento da Capital em 2025. (Colaborou Mariah Salvatore e Lucas Barbosa)