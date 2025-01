Fundador de facção cearense está foragido após romper tornozeleira eletrônica

Um homem apontado como um dos fundadores da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) é considerado foragido da Justiça. Yago Steferson Alves dos Santos, conhecido como Yago Gordão, quebrou , no último dia 14 de dezembro, a tornozeleira eletrônica que o monitorava, estando em liberdade desde então.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É pertinente esclarecer que, a partir do momento em que o SAC24 identificou que o equipamento estava com bateria baixa, foram enviados automaticamente e sucessivamente sinais de alertas luminosos, vibratórios e sonoros (bip+vibração), diretamente à tornozeleira eletrônica, como maneira de advertir para tomar as providências para o regular funcionamento do dispositivo conforme fora orientado quando do momento da instalação”, informou a SAP à 3ª Vara das Execuções Penais de Fortaleza.