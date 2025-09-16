Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 50 pessoas são presas após 2º dia de foguetório na Grande Fortaleza

Mais de 50 pessoas são presas após 2º dia de foguetório na Grande Fortaleza

Informação foi divulgada pelo próprio governador Elmano de Freitas (PT). Ato criminoso foi convocado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP)
Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de 50 pessoas foram presas após, pelo segundo dia consecutivo, facções criminosas promoverem uma grande queima de fogos em diversos pontos da Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi divulgada pelo próprio governador Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais, na noite desta terça-feira, 16.

Às 21h24min, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) publicou nota informando que 52 prisões ou apreensões haviam sido realizadas até as 20h30 desta terça. Com isso, subiu para 71 o número de capturas em em 24 horas de suspeitos de participação nos foguetórios.

Nessa terça, conforme a SSPDS, houve capturas em Fortaleza em bairros como Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter, Passaré, Mondubim, Vila Manoel Sátiro, Canindezinho e Siqueira.

Também foram registradas prisões ou apreensões em Pacatuba, Horizonte e Maracanaú (todos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza), Canindé e Quixadá (no Interior do Estado).

"No âmbito da PCCE, os suspeitos estão sendo investigados pela prática de crimes como associação criminosa, pichação e integrar organização criminosa", afirmou a SSPDS em nota.

"A ocorrência segue em andamento durante esta terça-feira, podendo, inclusive, aumentar o número de suspeitos capturados ao longo da noite". A pasta acrescentou que os suspeitos estão sendo conduzidos para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

"Prenderemos todos que queiram tirar a paz da população", publicou Elmano. "Reforçaremos o policiamento onde for preciso. Quanto mais tentarem desafiar, mais sentirão o braço forte da lei". Confira a manifestação:

 

— Elmano de Freitas (@elmanooficial) September 16, 2025

O foguetório desta terça foi convocado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), para a qual mudaram diversos integrantes da Guardiões do Estdao (GDE), após uma ofensiva do Comando Vermelho (CV) tomar diversos territórios do grupo cearense.

Leia mais

Nessa segunda-feira, 15, havia sido o CV o responsável pela queima de fogos, ato realizado para comemorar a decisão de criminosos do Vicente Pinzón e da comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape, de aderirem à facção carioca.

Atualizada às 21h34min

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Elmano de Freitas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar