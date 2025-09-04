Integrantes de facções trocam comunidades por flats na Beira Mar

Suspeito foi preso nessa segunda-feira, 1º, em uma flat localizado na avenida Beira Mar, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PC-CE

A prisão de Gutierre da Cunha Rodrigues, condenado por integrar organização criminosa e com mandado em aberto referente à sentença condenatória, revelou que os criminosos têm buscado moradia em áreas nobres, fora das comunidades, no intuito de fugir das guerras entre grupos rivais e da Polícia. De acordo com o diretor adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rodrigo Jataí, um desses pontos escolhidos é a Beira Mar, em Fortaleza, com aluguel de flats por temporada.

Conforme o diretor adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rodrigo Jataí, essa busca por moradia em área nobre tem se tornado rotineira. Ele destaca a facilidade no aluguel, pois os locatários não costumam verificar a identificação dessas pessoas, se é alguém com mandado de prisão em aberto. "São aluguéis de curta temporada e com uma rotatividade, não é como um aluguel de 30 meses", destaca. "É um local mais nobre e fácil de alugar. É muito rotativo e o ideal é que as pessoas tenham cuidado quando for locar, mas depende de cada pessoa, de cada proprietário. Ele (o preso Gutierre de Cunha Rodrigues) usou os próprios documentos, dados dele, mas não há uma comunicação entre os apartamentos e da Polícia sobre a pessoa que deu entrada com determinado nome", informa Rodrigo. No caso de Gutierre, há antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, receptação e desobediência. Além da sentença por integrar organização criminosa. A rotina dele foi acompanhada pela inteligência da Polícia. O criminoso evitava sair do flat, mas recebia várias visitas. Conforme o delegado, o homem era investigado por participação em homicídios no Vicente Pinzon. Crimes são registrados durante guerra de facções, que causou mortes e interferiu no funcionamento de escolas e estabelecimentos comerciais na região.

A função do indivíduo na organização criminosa era de manutenção com armamentos, além de receber armas no flat para realizar limpezas. Conforme o delegado, ele também preparava pessoas para manusear armas longas. Gutierre integrou o Exército Brasileiro (EB) e utilizava o conhecimento que recebeu sobre armamentos e segurança nacional para distribuí-lo entre criminosos. Em 2023, um homem apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) também foi preso em um flat na Beira Mar, em Fortaleza, como alvo da operação Profilaxia. Ele era apontado por envolvimento com o grupo de Valeska Pereira Monteiro, conhecida como Majestade.

O homem possuía antecedentes por roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal dolosa, roubo à pessoa e direção perigosa. Ele era responsável pela logística de armas de fogo do grupo de Majestade, conforme investigação da Polícia Civil do Ceará. O criminoso ainda possuía um mandado em aberto por integrar organização criminosa. Ex-membros do Exército estariam fazendo manutenção de armas do grupo criminoso Esse não é o primeiro caso de uma pessoa que integrou o Exército Brasileiro (EB) ser cooptada pelas facções criminosas para manusear e realizar manutenções de fuzis. No ano de 2020, o ex-fuzileiro naval Bruno Rafael Nascimento Leandro, de 30 anos, conhecido como Rafael Finin, foi preso apontado como chefe de uma facção criminosa que atuava no Maciço de Baturité.