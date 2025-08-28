Motorista de aplicativo é baleado no bairro Papicu

Disparos atingiram braço e carro da vítima no bairro Papicu, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um motorista de aplicativo foi baleado nessa quarta-feira, 27, na rua Júlio Azevedo, no bairro Papicu, em Fortaleza, área que vem registrando onda de violência entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). Os disparos atingiram o braço e o carro da vítima. O POVO apurou que um dos disparos atingiu inicialmente o veículo, perdendo força antes de atingir o braço do motorista. Pelo menos quatro tiros atingiram o carro da vítima. O condutor ferido procurou atendimento médico por conta própria em um hospital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Leia Mais | Novo duplo homicídio é registrado na comunidade dos Índios, no Papicu O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará (Amap/CE), Evans Sousa, afirmou que a entidade sempre alerta os motoristas para que evitem áreas perigosas ou com histórico de conflitos. “Precisam respeitar as regras das comunidades para evitar acidentes como esse”, disse. Ainda segundo Evans, a entidade planeja colocar câmeras em carros com inteligência artificial que detectam algum “sinistro dentro do carro e envia essas imagens e áudio para uma central”. O projeto está sendo analisado. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou, em nota, que investiga as circunstâncias da ocorrência de lesão corporal. A corporação informou que um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado. A investigação está a cargo do 15º Distrito Policial.

Onda de violência Como O POVO vem mostrando nas últimas semanas, os bairros Papicu e Vicente Pinzón vêm passando por uma onda de violência em razão de uma disputa entre facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). No Papicu, a comunidade dos Índios foi mais uma região onde era registrada atuação da GDE e os criminosos decidiram "rasgar a camisa" da facção para ingressar no CV. Desde então, a comunidade e o entorno vivem sob tensão do conflito. Leia Mais | Conflito entre facções: escolas do Vicente Pinzón e Papicu pedem aulas remotas