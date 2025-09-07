Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uece: projeto com estudantes de Ensino Fundamental vence edital

Uece: projeto com estudantes de Ensino Fundamental vence edital

Programa Integração Uece, que oferece aulas para estudantes da rede municipal, receberá assessoria da Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
Autor Bemfica de Oliva
Autor
Bemfica de Oliva Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O programa Integração Uece, parceria entre a Universidade Estadual do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, foi contemplado em um edital de apoio a políticas públicas a nível nacional. Com isso, a iniciativa receberá assessoria técnica para aperfeiçoar sua implementação.

O Integração Uece promove, dentro da própria universidade, atividades acadêmicas para estudantes de ensino fundamental. Com uma turma inicial de 1.500 estudantes, o projeto foi iniciado em maio deste ano.

O apoio foi ofertado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), órgão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A iniciativa cearense foi selecionada, entre dezenas de projetos de todo o País, como um dos vencedores do programa Janela Avaliação, realizado pela Enap e pela Fundação Itaú.

Leia mais

O suporte consiste em avaliar a implementação do projeto, com especialistas da Enap capacitando servidores da Uece e da Prefeitura de Fortaleza. Ao longo do processo, a avaliação será conduzida pelos próprios técnicos da universidade e da gestão municipal.

Essa avaliação oferecerá, às equipes do Integração Uece, uma análise dos pontos fortes da iniciativa, e de quais elementos podem ser melhorados. O objetivo é que, com isso, o projeto possa ser constantemente aprimorado, e sirva de modelo para outros programas similares em todo o Brasil.

A assessoria ocorrerá entre setembro e dezembro deste ano. O Integração Uece, por sua vez, é um programa contínuo, e atende estudantes entre o sexto e o nono ano da rede pública municipal.

Mais notícias do Ceará

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar