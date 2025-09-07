Uece: projeto com estudantes de Ensino Fundamental vence edital

O Integração Uece promove, dentro da própria universidade, atividades acadêmicas para estudantes de ensino fundamental . Com uma turma inicial de 1.500 estudantes, o projeto foi iniciado em maio deste ano .

O programa Integração Uece, parceria entre a Universidade Estadual do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, foi contemplado em um edital de apoio a políticas públicas a nível nacional. Com isso, a iniciativa receberá assessoria técnica para aperfeiçoar sua implementação.

O apoio foi ofertado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), órgão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A iniciativa cearense foi selecionada, entre dezenas de projetos de todo o País, como um dos vencedores do programa Janela Avaliação, realizado pela Enap e pela Fundação Itaú.

O suporte consiste em avaliar a implementação do projeto, com especialistas da Enap capacitando servidores da Uece e da Prefeitura de Fortaleza. Ao longo do processo, a avaliação será conduzida pelos próprios técnicos da universidade e da gestão municipal.

Essa avaliação oferecerá, às equipes do Integração Uece, uma análise dos pontos fortes da iniciativa, e de quais elementos podem ser melhorados. O objetivo é que, com isso, o projeto possa ser constantemente aprimorado, e sirva de modelo para outros programas similares em todo o Brasil.