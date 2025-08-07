Uece firma parceria com Instituto ArgoTech para levar inovações ao mercado

Uece firma parceria com Instituto ArgoTech para levar inovações ao mercadoAcordo visa ampliar impacto social do conhecimento científico e facilitar a transferência de tecnologias para o setor produtivo
Com o objetivo de criar mecanismos que viabilizem a transferência de tecnologias desenvolvidas por pesquisadores da universidade para o setor produtivo, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) firmou, no mês de maio, um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto ArgoTech. A iniciativa busca ampliar o impacto social do conhecimento científico gerado na instituição.
O Instituto ArgoTech é um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) do Grupo Argo, voltado à promoção da inovação tecnológica no Brasil. Durante o encontro entre as duas instituições, foram discutidas possibilidades concretas de aplicação de soluções desenvolvidas por pesquisadores da Uece nas áreas de saúde, biotecnologia, energias renováveis e tecnologia da informação e comunicação.
Tecnologia com impacto social
A parceria prevê também o apoio técnico do Instituto ArgoTech para facilitar a inserção das soluções no mercado, promovendo a valorização do conhecimento produzido dentro da universidade.
Para o reitor Hidelbrando Soares, a parceria é estratégica e reforça o papel social da Uece. “Estamos consolidando um movimento importante de aproximação com o setor produtivo. A universidade tem um papel fundamental na geração de conhecimento e inovação, e esse conhecimento precisa chegar à sociedade por meio de soluções que impactem positivamente a vida das pessoas”, afirmou.
A expectativa é que a Universidade acelere os processos de validação, proteção e transferência de ativos tecnológicos, criando caminhos mais rápidos para que inovações desenvolvidas por pesquisadores cearenses cheguem à sociedade. A iniciativa integra as ações estratégicas da Agência de Inovação da Uece.