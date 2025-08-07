Uece firma parceria com Instituto ArgoTech para levar inovações ao mercado

Durante o encontro, discutiram-se aplicações práticas de tecnologias universitárias em saúde, biotecnologia, energias renováveis e tecnologia da informação. / Crédito: Uece

Com o objetivo de criar mecanismos que viabilizem a transferência de tecnologias desenvolvidas por pesquisadores da universidade para o setor produtivo, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) firmou, no mês de maio, um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto ArgoTech. A iniciativa busca ampliar o impacto social do conhecimento científico gerado na instituição. O Instituto ArgoTech é um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) do Grupo Argo, voltado à promoção da inovação tecnológica no Brasil. Durante o encontro entre as duas instituições, foram discutidas possibilidades concretas de aplicação de soluções desenvolvidas por pesquisadores da Uece nas áreas de saúde, biotecnologia, energias renováveis e tecnologia da informação e comunicação.