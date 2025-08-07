Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uece firma parceria com Instituto ArgoTech para levar inovações ao mercado

Acordo visa ampliar impacto social do conhecimento científico e facilitar a transferência de tecnologias para o setor produtivo
Autor Victor Marvyo
Victor Marvyo Estágiario/Repórter
Tipo Notícia

Com o objetivo de criar mecanismos que viabilizem a transferência de tecnologias desenvolvidas por pesquisadores da universidade para o setor produtivo, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) firmou, no mês de maio, um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto ArgoTech. A iniciativa busca ampliar o impacto social do conhecimento científico gerado na instituição.

O Instituto ArgoTech é um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) do Grupo Argo, voltado à promoção da inovação tecnológica no Brasil. Durante o encontro entre as duas instituições, foram discutidas possibilidades concretas de aplicação de soluções desenvolvidas por pesquisadores da Uece nas áreas de saúde, biotecnologia, energias renováveis e tecnologia da informação e comunicação.

Tecnologia com impacto social

A parceria prevê também o apoio técnico do Instituto ArgoTech para facilitar a inserção das soluções no mercado, promovendo a valorização do conhecimento produzido dentro da universidade.

Para o reitor Hidelbrando Soares, a parceria é estratégica e reforça o papel social da Uece. “Estamos consolidando um movimento importante de aproximação com o setor produtivo. A universidade tem um papel fundamental na geração de conhecimento e inovação, e esse conhecimento precisa chegar à sociedade por meio de soluções que impactem positivamente a vida das pessoas”, afirmou.

A expectativa é que a Universidade acelere os processos de validação, proteção e transferência de ativos tecnológicos, criando caminhos mais rápidos para que inovações desenvolvidas por pesquisadores cearenses cheguem à sociedade. A iniciativa integra as ações estratégicas da Agência de Inovação da Uece.

