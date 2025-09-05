Juiz determina segredo de Justiça em caso de influenciadora vítima de feminicídio no Ceará

O feminicídio da influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, em março, foi primeiro classificado como homicídio doloso. Após questionamento do O POVO, foi atualizado como feminicídio / Crédito: Reprodução/Instagram

A 1ª Vara da Comarca de Maracanaú determinou segredo de Justiça para o processo referente ao réu Antônio Lício Morais da Costa, acusado de feminicídio contra a ex-companheira Beatriz Miranda. O crime aconteceu no dia 29 de março, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme documento obtido pelo O POVO, a defesa do indivíduo solicitou a necessidade de sigilo processual para evitar "matérias jornalísticas infundadas e sensacionalistas". A defesa pontuou ainda que o sigilo seria para não corromper o julgador nesta primeira fase de júri.

E ainda que a necessidade é para evitar que os assistentes de acusação tragam "inverdades paulatinamente à mídia". De acordo com a defesa, o caso traz uma "comoção social exacerbada" pelo crime cometido. Audiência de instrução e julgamento acontece no dia 30 de outubro A defesa pediu ainda absolvição sumária, que não foi aceita e a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 30 de outubro deste ano. "Entendo que não é o caso de absolvição sumária, pois não existe manifesta causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, não estando extinta a punibilidade do agente", afirmou o juiz. Ainda na decisão o magistrado ratifica o recebimento da denúncia do MPCE e acolheu os pedidos de segredo de Justiça e de reprodução simulada dos fatos. Veículo foi incendiado com o corpo da vítima dentro Lício foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por crime de feminicídio com aumento de pena, pois a vítima era mãe de duas crianças. Beatriz criava conteúdo para as redes sociais e mantinha um relacionamento conturbado com Lício. Dias antes do crime, a vítima feriu Lício com uma tesoura e ele usou as redes sociais para denunciar o fato.

Beatriz participou de um programa de TV e fez denúncias contra Lício, que apontavam que ela era vítima de violência doméstica. A influenciadora fez publicações de rotina nas redes sociais e durante a madrugada foi morta por asfixia e teve o corpo incendiado dentro do próprio automóvel. Lício foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A Justiça aceitou a denúncia e o acusado será julgado.