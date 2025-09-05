Juiz determina segredo de Justiça em caso de influenciadora vítima de feminicídio no Ceará

Juiz determina segredo de Justiça em caso de influenciadora vítima de feminicídio no CearáA defesa do acusado Antônio Lício Morais da Costa apontou necessidade de sigilo processual em razão de "evitar matérias jornalísticas infundadas" e aponta "comoção social exacerbada" no crime
A 1ª Vara da Comarca de Maracanaú determinou segredo de Justiça para o processo referente ao réu Antônio Lício Morais da Costa, acusado de feminicídio contra a ex-companheira Beatriz Miranda. O crime aconteceu no dia 29 de março, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Conforme documento obtido pelo O POVO, a defesa do indivíduo solicitou a necessidade de sigilo processual para evitar "matérias jornalísticas infundadas e sensacionalistas". A defesa pontuou ainda que o sigilo seria para não corromper o julgador nesta primeira fase de júri.
E ainda que a necessidade é para evitar que os assistentes de acusação tragam "inverdades paulatinamente à mídia". De acordo com a defesa, o caso traz uma "comoção social exacerbada" pelo crime cometido.
Audiência de instrução e julgamento acontece no dia 30 de outubro
A defesa pediu ainda absolvição sumária, que não foi aceita e a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 30 de outubro deste ano. "Entendo que não é o caso de absolvição sumária, pois não existe manifesta causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, não estando extinta a punibilidade do agente", afirmou o juiz.
Ainda na decisão o magistrado ratifica o recebimento da denúncia do MPCE e acolheu os pedidos de segredo de Justiça e de reprodução simulada dos fatos.
Veículo foi incendiado com o corpo da vítima dentro
Lício foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por crime de feminicídio com aumento de pena, pois a vítima era mãe de duas crianças. Beatriz criava conteúdo para as redes sociais e mantinha um relacionamento conturbado com Lício. Dias antes do crime, a vítima feriu Lício com uma tesoura e ele usou as redes sociais para denunciar o fato.
Beatriz participou de um programa de TV e fez denúncias contra Lício, que apontavam que ela era vítima de violência doméstica. A influenciadora fez publicações de rotina nas redes sociais e durante a madrugada foi morta por asfixia e teve o corpo incendiado dentro do próprio automóvel.
Lício foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A Justiça aceitou a denúncia e o acusado será julgado.
Entenda o que é segredo de justiça
Em publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) o órgão explica que a publicidade de atos processuais é "mais que é uma regra, é uma garantia importante para o cidadão", na medida em que permite o controle dos atos judiciais por qualquer indivíduos integrante da sociedade.
A publicidade está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, dedicado às garantias individuais, e também tem previsão legal no código de processo civil, nos artigos 144 e 444.
Ainda que a publicidade gera a oportunidade de conhecimento, mas sobretudo, de controle, na forma legal, de decisões, o que é inerente ao processo legal e a própria essência do Estado de Direito, pois se trata de serviço público, vale dizer, para o público, primordial?", avaliou o Ministro Arnaldo Esteve Lima, em 2010.
O segredo de Justiça se baseia em manter sob sigilo processos judiciais ou investigações policiais, que normalmente são públicos, por força de lei ou de decisão judicial. E deve ocorrer apenas em casos excepcionais, quando se questiona, em juízo, matéria que envolva a intimidade das pessoas ou, ainda, nos casos de sigilos de comunicação, fiscais e de dados.
