Professora acusada de matar marido PM deve ir à júri popular

O crime teria acontecido durante uma discussão entre vítima e acusada e envolve duas versões. A versão de Renata é de que o tiro foi acidental. Já a versão da assistência de acusação aponta que o crime aconteceu de forma premeditada e que o homem estava dormindo no momento que Renata efetuou os disparos.

A professora Renata Iris de Sousa Araújo Pinheiro deve ir à júri popula r acusada de matar o marido, policial militar Wagner Sandys Pinheiro de Lima . O crime aconteceu na residência do casal, no bairro Granja Lisboa , em Fortaleza , em dezembro de 2024 .

Com base no inquérito policial e nos advogados que acompanham o caso, casal estava em conflito e Renata encontrou mensagens no aparelho celular de Sandys. Ele teria conhecido uma mulher durante uma ocorrência policial, essa mulher foi presa e quando saiu do sistema penitenciário os dois começaram uma troca de mensagens e se encontraram pessoalmente.

Já em outra versão, Renata teria envolvimento com um homem e premeditou a morte do companheiro. As supostas conversas dela foram expostas nas redes sociais.

Os dois estavam em separação e havia uma discussão sobre a casa, que seria uma casa de herança, sendo herdeira a Renata, mas que o marido se recusava a sair alegando ter direitos na residência. Ele teria conversado com a companheira para que cada um deles permanecesse em um andar na casa.

No dia do crime Renata foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Ela permaneceu em uma unidade penitenciária feminina, onde aguarda o julgamento.