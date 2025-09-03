Jovem preso por assalto no Rio mesmo estando no Ceará é solto pela Justiça

Defesa diz que, nos próximos dias, o nome de Yago deve ser oficialmente excluído da investigação / Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

Um cearense de 26 anos foi solto nessa terça-feira, 2, após passar seis dias preso acusado de participar de um assalto no Rio de Janeiro em 2024. A defesa de Yago Taffarel dos Santos Paiva afirma que, no dia do crime, ele estava no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Por conta disso, a Justiça considerou "a impossibilidade de ele ter participado da ação criminosa".

O jovem foi detido pela Polícia Civil do Ceará na última quarta-feira, 27, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Após a captura, no dia seguinte foi levado a um presídio em Aquiraz, na RMF, onde permaneceu até ser solto na manhã de terça-feira, 2. Investigações da Polícia Federal indicaram o nome de Yago como um dos suspeitos do roubo contra um agente dos Correios, registrado em 10 de outubro de 2024, na Zona Norte do Rio. O episódio teria envolvido veículos, um dos quais estaria, supostamente, sob condução de Yago. Mais detalhes sobre o caso seguem sob sigilo de Justiça.



A defesa de Yago afirma que o cliente não estava no Rio de Janeiro na data do crime. “Ele não entendia as razões [para a prisão]. A última vez que tinha estado no Rio de Janeiro foi em 2014, há mais de dez anos”, disse a advogada Lívia Xavier. Durante o processo, a defesa apresentou registros da academia frequentada por Yago. O sistema de entrada, feito por digital, registrava a presença dele no mesmo dia em que o crime ocorreu no Rio. “Conseguimos estabelecer no processo uma linearidade temporal, indicando que, no dia do fato, ele estava especificamente na Caucaia”, explica a advogada.