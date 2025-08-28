PM é investigado após balear na cabeça preso que estava algemado em Fortaleza

Fachada da Decap em 2021. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Luciano Cesário

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou conselho de disciplina para apurar a conduta do policial militar André Luiz Almeida de Oliveira. Ele é investigado por balear Carlos Ritchely de Souza Lopes, de 34 anos, na cabeça por volta das 19 horas do dia 24 de julho passado — o homem viria a morrer um dia depois.

Carlos Ritchely havia sido preso em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, por força de mandado de prisão preventiva. Ele estava algemado e teria tentado fugir correndo após desembarcar da viatura, já em frente à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, para onde era conduzido pelos PMs.



Conforme os depoimentos, Carlos Ritchely correu após a abertura da porta. O subtenente que comandava a equipe afirmou ter ouvido apenas um tiro. Ele acrescentou que acredita que Carlos Ritchely veio a cair a uma distância de 10 metros da viatura.

Após o disparo, os PMs disseram ter colocado o preso na parte de trás da viatura e o encaminhado imediatamente ao IJF. "Após o incidente o CB ALMEIDA estava visivelmente abalado e preocupado com o estado de saúde da vítima", afirmou o subtenente. O Ministério Público Estadual (MPCE) também acompanha o caso. Na última sexta-feira, 22, o promotor Ythalo Frota Loureiro concedeu 30 dias para o 34º DP concluir o inquérito.



Em um parecer anterior, o promotor afirmou não ter sido explicado os motivos pelos quais o cabo não foi preso em flagrante, "em face da evidente violação do art. 2º, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº 13.060/2014" — que determina não ser legítima o uso de arma de fogo "contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros".

O POVO não teve acesso ao depoimento do cabo Almeida. A defesa dele também não foi localizada na noite desta quarta-feira, 27.

Vítima respondia por tentativa de homicídio Contra Carlos Ritchely, havia um mandado decorrente de condenação não transitada em julgado. Ele havia sido sentenciado a 10 anos, 2 meses e 12 dias de prisão por uma tentativa de homicídio ocorrida em 1º de agosto de 2009.

