Torcedor preso por engano no Castelão teve dados incluídos em processo após falta de checagem judicial

Defensoria Pública do Ceará realizou coletiva de imprensa para informar que torcedor foi alvo de caso de homônimo / Crédito: Divulgação/DPCE

O torcedor preso por engano durante o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2025, em 15 de março, foi vítima de um caso de homônimo e teve seus dados erroneamente incluídos em um processo judicial por um crime que não cometeu. A falha ocorreu devido à falta de checagem adequada dos dados do verdadeiro réu em 2016, época em que o crime foi registrado e o processo aberto. O homem, identificado como Daniel da Silva, de 40 anos, e o verdadeiro autor do crime relacionado a receptação cometido há nove anos, possuem o mesmo nome, assim como o mesmo nome da mãe — Maria das Graças da Silva.

Além disso, ambos não possuem a identificação do pai nos registros. As informações foram reveladas nesta segunda-feira, 24, durante coletiva de imprensa da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), que acompanha o caso.

Conforme a Defensoria, foi constatado o erro diante da divergência na data e no local de nascimento. O órgão revelou que o verdadeiro réu nasceu em Fortaleza, em 1988, enquanto o torcedor preso por engano nasceu, em 1984, no município de Quixadá. Além disso, foi verificada a divergência dos números de RG e CPF. Na época do crime, o defensor público e diretor da Central das Defensorias Públicas da Capital, Manfredo Rommel, solicitou a soltura de Daniel verdadeiro autor do crime. O pedido foi aceito, mas o processo criminal seguiu com os dados de outro Daniel, o torcedor preso. O Daniel responsável pelo crime e preso em flagrante não foi mais encontrado e segue desaparecido. O defensor público do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência (Nuapp), Emerson Castelo Branco, disse que, na época, foi expedido o mandado de prisão com toda a qualificação do Daniel, torcedor preso no último dia 15 na Arena Castelão, apontando erro na qualificação.

“O Daniel culpado, na verdade, não estava qualificado no processo. Quem estava qualificado no processo, os dados do processo, era o do Daniel inocente”, informa o defensor, afirmando ainda a necessidade de uma checagem mais “rigorosa”. “A primeira vista engana [...] mesmo nome da pessoa, mesmo nome da mãe e não tem nome de pai. E, muitas vezes, se confia nisso para bater o martelo e dizer que a pessoa está corretamente identificada, quando na verdade a checagem tem que ser um pouco mais aprofundada”, disse Emerson. O mandado em aberto se referia ao processo de um crime de receptação em 2016. Na época, a DPCE também tinha atuado no processo e pediu a liberdade do real autor, que ficou em liberdade no dia 15 de dezembro daquele ano, com aplicação de medidas cautelares.

Entre elas, como não mudar de residência e permanecer recolhido de 22h às 6h. As determinações, no entanto, não foram cumpridas pelo criminoso e o mandado de prisão foi expedido. Defensoria pede na Justiça exclusão do nome do torcedor no processo Na sexta-feira, 21, a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) entrou com um pedido de Habeas Corpus preventivo no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para esclarecer o erro e mudar e excluir o nome do torcedor na qualificação para evitar, além de possíveis novos enganos, que o erro seja reparado. O pedido segue em trâmite e aguarda decisão judicial. “Requeremos que a correção seja feita imediatamente, com a exclusão do nome e dos dados dele de todos os bancos de dados, pois não se trata apenas de retirar a tornozeleira, como ocorreu. É necessário remover o nome dele integralmente dos registros”, afirmou o defensor público.