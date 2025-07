Mandante de ameaças e expulsões de famílias de distrito de Morada Nova é preso em SP

Coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) detalhou a prisão do mandante das expulsões de famílias em Uiraponga / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um homem apontado como mandante de ameaças e expulsões de famílias do distrito de Uiraponga, localizado na zona rural de Morada Nova, a 167,62 quilômetros de Fortaleza, foi preso na manhã desta segunda-feira, 28. As ações criminosas registradas no local estão ligadas a uma briga entre o suspeito e um líder de uma facção criminosa rival para tentativa de domínio do território. Identificado como José Witals da Silva Nazario, conhecido como “Playboy”, de 25 anos, fugiu do Estado para a Capital paulista na semana passada após as investigações indicarem ele como articulador das expulsões da população no distrito. Na região, o homem ameaçava as famílias por meio de ligações telefônicas ordenando que deixassem suas casas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O POVO+ lança filme sobre relação entre crime organizado e política; ASSISTA Conforme o delegado Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), inicialmente, as ameaças seriam direcionadas aos familiares e pessoas próximas ao rival do suspeito. Posteriormente, as ameaças começaram a ser realizadas para pessoas em geral. “Há informações de que ele próprio fazia ligações ameaçando os moradores. Inclusive, ele também participou de algumas execuções. As informações são de que seriam ameaças, na sua grande maioria, feitas por telefone”, disse o delegado. Há também casos em que os criminosos chegaram a atirar em algumas residências na região para intimidar à população.

O distrito concentra em média cerca de 300 residências e aproximadamente mil habitantes. No entanto, a investigação não tem definido quantas famílias foram expulsas de suas casas após as ameaças. Diante dos casos, a região passou a concentrar policiamento ostensivo e ações de prevenção que deverão contar com apoio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), para que a população retorne as residências. O POVO revelou anteriormente que o conflito iniciou após uma ruptura entre antigos aliados: Gilberto de Oliveira Cazuza, o “Gilberto Mingau”, de 35 anos, e José Witals da Silva Nazário, o “Playboy”. Mingau é apontado como chefe de um grupo criminoso que age no Vale do Jaguaribe.

Leia Mais | Após 20 anos do furto ao BC, Ceará é o 3º estado com maior presença do PCC Ele chegou a integrar a Guardiões do Estado (GDE), mas rompeu com a facção e, atualmente, pertence ao Terceiro Comando Puro (TCP). Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Witals era um dos subordinados de Gilberto, mas, após deixar a prisão em setembro de 2024, ele decidiu abandonar o grupo. O POVO apurou que uma nova linha de investigação suspeita de que Witals teria entrado para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), o que também levantou a suspeita do criminoso buscar refúgio em São Paulo, berço da facção paulista.