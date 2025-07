Saiba quem é Gilberto Mingau, um dos pivôs do conflito que expulsou moradores em Uiraponga

Com a prisão de José Witals da Silva Nazário, o “Playboy”, as Forças de Segurança do Estado se voltam agora para localizar e prender o rival dele na disputa registrada em Uiraponga e no restante do Vale do Jaguaribe. O POVO apurou que há indícios de que Gilberto de Oliveira Cazuza, o Gilberto Mingau, se esconde no Rio de Janeiro.

Como O POVO mostrou em reportagem de março de 2024, ele é procurado desde, pelo menos, 2016, ano em que foi preso, ao lado de outros dois homens, portando duas pistolas. Gilberto é um dos 13 nomes da lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).