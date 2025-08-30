Relíquia de Carlo Acutis no Ceará: veja programação completa

Relíquia de Carlo Acutis peregrina pelo Ceará; veja programaçãoAté o momento a relíquia já passou por paróquias dos bairros de Caucaia e peregrinará pelos municípios Croatá e São Gonçalo do Amarante
Uma relíquia de 1° grau de Carlo Acutis – que se tornou o primeiro santo da geração millennial – está sendo recebida por diversas paróquias do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Ceará.
A relíquia de primeiro grau são fios de cabelos ou partes do corpo do próprio santo. Neste caso, dois fios de cabelo de Carlo Acutis estão em fase de peregrinação por alguns locais do Ceará.
Até o momento a relíquia já passou por paróquias dos bairros Araturi, Marechal Rondon, São Miguel, Potira e Metrópole, de Caucaia.
Além da cidade de Caucaia, a relíquia percorrerá pelos municípios de Croatá e São Gonçalo do Amarante. O encerramento da peregrinação ocorrerá no dia 19 de outubro, em Fortaleza, durante um evento celebrado pela juventude católica da Capital.
Leia mais
O padre Éder Lopes explica que o “objetivo da peregrinação da relíquia é para que a devoção ao Beato seja difundida”, uma vez que a Igreja Católica considera que a “presença da relíquia é a presença do próprio santo”.
“Diante da relíquia, é, as pessoas vão devotamente, né, para fazer suas orações, pedir a intercessão do novo santo para alcançar milagres e pedir graças. Então, a peregrinação da relíquia é justamente para que as pessoas comecem a criar devoção por aquele santo novo”, afirma o padre Éder.
Carlo Acutis, conhecido como "padroeiro da internet", era ítalo-britânico, nasceu em 1991 e morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Ele foi beatificado em 2020, após a Igreja Católica legitimar como primeiro milagre do jovem a cura de um menino de três anos no Brasil.
O corpo dele está exposto em bom estado de conservação, no Santuário do Despojamento, em Assis, no centro da Itália.
Relíquia de Carlo Acutis: programação da peregrinação
- 30/08 Paróquia Santa Clara - Conjunto Metropolitano (Caucaia)
- 31/08 Paróquia Imaculada Conceição - Taquara (Caucaia)
- 02/09 Paróquia São geraldo Majella - Planalto (Caucaia)
- 03/09 Paróquia Ns Senhora do Carmo - Croatá
- 05/09 Igreja São Gonçalo do Amarante - São Gonçalo do Amarante
- 07/09 Igreja São Luiz Gonzaga - Pecém
- 09/09 Paróquia Ns Senhora dos Prazeres - Caucaia