Relíquia de Carlo Acutis no Ceará: veja programação completa

Imagem de apoio ilustrutivo. Relíquia de Carlo Acutis está em peregrinação pelo Ceará / Crédito: Lara Vieira

Uma relíquia de 1° grau de Carlo Acutis – que se tornou o primeiro santo da geração millennial – está sendo recebida por diversas paróquias do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Ceará. A relíquia de primeiro grau são fios de cabelos ou partes do corpo do próprio santo. Neste caso, dois fios de cabelo de Carlo Acutis estão em fase de peregrinação por alguns locais do Ceará.



“Diante da relíquia, é, as pessoas vão devotamente, né, para fazer suas orações, pedir a intercessão do novo santo para alcançar milagres e pedir graças. Então, a peregrinação da relíquia é justamente para que as pessoas comecem a criar devoção por aquele santo novo”, afirma o padre Éder.

Carlo Acutis, conhecido como "padroeiro da internet", era ítalo-britânico, nasceu em 1991 e morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Ele foi beatificado em 2020, após a Igreja Católica legitimar como primeiro milagre do jovem a cura de um menino de três anos no Brasil.

O corpo dele está exposto em bom estado de conservação, no Santuário do Despojamento, em Assis, no centro da Itália.

