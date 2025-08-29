Ceará tem 61% das escolas conectadas à internet, aponta relatório do Governo Federal

Programa do Governo Federal tem a meta de garantir conectividade às 137 mil escolas públicas do país até o fim de 2026. Atualmente, já são mais de 82 mil com banda larga. / Crédito: Reprodução- Estácio Jr/ Governo do Ceará

Dados do relatório referente ao programa Escola Conectada, do Governo Federal, divulgados na segunda-feira passada, 25, apontam que o Ceará foi um dos estados do Nordeste que mais apresentou evolução no número de escolas de ensino básico e médio conectadas. Segundo o documento, das 5.971 instituições de educação básica do estado, 3.643 estão ligadas à internet, o que representa 61% do total. A média supera os 59,65% registrados no Brasil como um todo, onde 82,2 mil escolas públicas de ensino básico já contam com acesso digital nas cinco regiões.

Meta de universalizar conectividade O programa prevê atender todas as 137,8 mil instituições de ensino básico do País com internet de banda larga e wi-fi aberto, dentro da estratégia nacional de conectividade escolar, voltada para garantir acesso digital a alunos e professores da rede pública. A Escola Conectada é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com estados, municípios e Distrito Federal. O objetivo é oferecer internet de qualidade para uso pedagógico das tecnologias. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, o programa prevê investimento de R$ 6,5 bilhões pelo eixo "Inclusão Digital e Conectividade" do novo PAC.

Avanço em relação a 2024 O relatório mostra que o Brasil avançou em relação a 2024, quando havia 73,1 mil escolas conectadas (53% do total). No Ceará, o salto foi de 55,7% no fim do ano passado, equivalente a 3.331 instituições, para os atuais 61%. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a meta é universalizar a conectividade até 2026. “Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação, garantindo que a internet chegue onde antes não estava”, afirmou.