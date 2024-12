Novos departamentos, batalhões da PM e células de inteligência: confira mudanças na Segurança do Ceará

Foto de apoio ilustrativo. Melhorias foram apresentadas em evento nesta terça-feira, 17 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O governo do Ceará apresentou, nesta terça-feira, 17, projetos de reestruturação da Polícia Civil, Polícia Militar e Academia Estadual de Segurança Pública. Entre as mudanças, estão a criação de novos departamentos, a criação do cargo de Investigador na Polícia Civil, mais batalhões da Polícia Militar no Interior e descentralização do setor de inteligência. Foi anunciado que a Polícia Civil terá dois novos departamentos: Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Departamento de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Será implementada ainda uma delegacia especializada em armas de fogo, munições e explosivos, chamada Desarme. A PC-CE passará a ter também um cargo de oficial investigador de polícia, unindo as funções de escrivão e inspetor. O setor de Inteligência será descentralizado, com a criação de 30 novas seções em todo o Estado, e serão instalados 20 centros de comando da PC-CE em cada área de segurança para auxiliar no planejamento de operações. Além disso, o Núcleo de Proteção ao Torcedor e a Coordenadoria de Plantões foram apresentados no evento.

Já na Polícia Militar, uma das principais ações é a criação de quatro grandes comandos operacionais divididos entre a Capital, Região Metropolitana, Interior Sul e Interior Norte. Também serão criados mais nove batalhões, sendo três na Região Norte, cinco na Região Sul e um em Caucaia, na Região Metropolitana. Ligadas aos batalhões, a PM ganha ainda 18 companhias: 16 no Interior e duas na Região Metropolitana. Dois Núcleos de Atendimento Biopsicossocial (NABs) serão implantados nas regiões do Vale do Jaguaribe e Serra da Ibiapaba.

Ciops 190 também será descentralizada A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) também será descentralizada no Estado, ganhando central em Quixadá que atenderá outros municípios do Interior: Ciops Quixadá: Baturité, Russas, Canindé e Aracati.

As centrais de Sobral e Juazeiro do Norte, que já estão atuantes, terão atividade dividida em núcleos nos municípios das regiões: Crateús, Tianguá, Camocim e Itapipoca (Sobral) e Iguatu, Tauá, Campos Sales e Brejo Santo (Juazeiro do Norte). Serão instaurados setores de apoio para grupos vulneráveis e de combate à violência contra a mulher, como parte da Coordenadoria de Defesa Social (Codes). A reestruturação prevê ainda a modernização e fortalecimento das Coordenadorias de Planejamento Operacional (Copol), Operações Aéreas (Ciopaer) e de Inteligência (Coin).

Pefoce, Corpo de Bombeiros e Aesp entram em pacote A Perícia Forense (Pefoce) terá coordenadorias regionalizadas Sul, Norte e Central e um novo núcleo na Serra da Ibiapaba. Serão implementados ainda novos núcleos de Perícia Criminal e Medicina Legal. Núcleos Laboratoriais, de Identificação Humana e Perícias Biométricas, novas coordenadorias de Custódia e Vestígios Forenses, de Inteligência e de Gerenciamento de Dados e Segurança da Informação também serão criados. Em relação ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as principais mudanças são a fundação de um Batalhão de Salvamento Marítimo (BSM) e de Prevenção Institucional. A corporação também ganhará um Memorial, ouvidoria e controle interno e uma Coordenadoria Geral de Operações (CGO) e uma de Defesa Civil.