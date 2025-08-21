Mais de 40 pessoas são presas em operações contra facções criminosas no Ceará

Prisões aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em municípios das regiões Norte e Sul do Estado / Crédito: Divulgação/PC-CE

Foram presas 42 pessoas suspeitas de integrar facções criminosas no Ceará na manhã desta quinta-feira, 21. As capturas aconteceram durante duas operações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizadas na região Norte (15 prisões) e Sul (27 prisões) do Estado. Foram 26 membros da facção Comando Vermelho (CV) presos nos municípios de Iguatu, Juazeiro do Norte, Russas e Fortaleza durante ações da operação Gladius, por meio do Departamento da 4ª Seccional do Interior Sul.

A operação buscou cumprir 42 mandados de prisão e 140 mandados de busca e apreensão. Leia Mais | Adriano Saraiva: "Existem 200 membros do CV do Ceará hoje no Rio" Outros 18 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos de crimes nas cidades de Bela Cruz, no Norte do Estado. Na ocasião, três mandados de internação foram cumpridos e drogas, aparelhos celulares, armas e dinheiro também foram apreendidos. A operação contou com a participação de 28 equipes da Polícia Civil, somando mais de 100 policiais. Uma coletiva de imprensa será realizada no Auditório do Complexo de Delegacias Especializadas, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), sede da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza, para mais detalhes das operações.

Mulheres presas eram responsáveis por recolher os lucros das “bocas de fumo” do CV Conforme as investigações, as mulheres presas alvos da operação na região Sul exerciam destaque e ocupavam posições estratégicas na gerência operacional e, principalmente, no controle financeiro da facção. Elas seriam responsáveis por recolher os lucros das “bocas de fumo” e ocultar os valores em contas de terceiros. Entre elas, destaca-se uma mulher que figura como uma das líderes do grupo na Vila Gadelha.