Criança de três anos desaparece e é encontrada após percorrer 5 km

Um menino de três anos de idade foi encontrada com vida por policiais na localidade de Sossego, em Jaguaribara, a 224,61 km de Fortaleza. A ação foi realizada por agentes do Corpo de Bombeiros do Ceará, na noite da última quinta-feira, 22.



Os bombeiros foram informados sobre o desaparecimento da criança por volta das 18h40min. Após coletarem as primeiras informações com os familiares da vítima, os bombeiros de Limoeiro do Norte iniciaram as buscas de varredura com o apoio de moradores do local.