Líder do CV no Pará é preso em Fortaleza

Suspeito conhecido como 'Biruta' foi preso em Fortaleza, na sexta-feira, 15, pela Polícia Civil do Ceará e do Pará / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Pará (PC-PA)

Um homem apontado como uma das lideranças da facção Comando Vermelho (CV), no bairro Guamá, em Belém, no Pará, foi preso em Fortaleza, nessa sexta-feira, 15. O suspeito, conhecido como “Biruta”, era considerado um dos principais alvos investigados pela prática de crimes contra policiais no estado paraense. As investigações apontam o homem como responsável direto ou partícipe em ações violentas que atentaram contra a vida de agentes militares e civis. Além disso, ele é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um PM, por coordenar tráfico de drogas e extorquir comerciantes no Estado.

Leia Mais | Adriano Saraiva: "Existem 200 membros do CV do Ceará hoje no Rio" Em atuação conjunta, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e do Pará (PC-PA) cumpriram dois mandados de prisão contra o investigado, sendo um condenatório por roubo e outro referente a uma tentativa de homicídio praticada contra o PM. Conforme as investigações policiais, o suspeito, mesmo de longe, coordenava o tráfico e a extorsão de comerciantes, além de ordenar ações violentas na região do bairro Guamá. O investigado também utilizava documento de identidade falso enquanto exercia atividades criminosas e comandava ações da facção em Belém do Pará. De acordo com o delegado Evandro Araújo, diretor de Polícia Especializada (DPE) da Civil do Pará, a prisão do suspeito é resultado da atuação integrada entre as polícias civis de ambos os estados. "A atuação integrada mostra que o trabalho dedicado das equipes é fundamental para conter o avanço das facções", disse.