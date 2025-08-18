Líder do CV no Pará é preso em Fortaleza

Líder do CV suspeito de praticar crimes contra policiais no Pará é preso em FortalezaHomem teria atuação direta ou partícipe em ações violentas que atentaram contra a vida de agentes militares e civis na região paraense. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão, um condenatório por roubo e outro referente a uma tentativa de homicídio praticada contra um PM
Um homem apontado como uma das lideranças da facção Comando Vermelho (CV), no bairro Guamá, em Belém, no Pará, foi preso em Fortaleza, nessa sexta-feira, 15. O suspeito, conhecido como “Biruta”, era considerado um dos principais alvos investigados pela prática de crimes contra policiais no estado paraense.
As investigações apontam o homem como responsável direto ou partícipe em ações violentas que atentaram contra a vida de agentes militares e civis. Além disso, ele é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um PM, por coordenar tráfico de drogas e extorquir comerciantes no Estado.
Em atuação conjunta, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e do Pará (PC-PA) cumpriram dois mandados de prisão contra o investigado, sendo um condenatório por roubo e outro referente a uma tentativa de homicídio praticada contra o PM.
Conforme as investigações policiais, o suspeito, mesmo de longe, coordenava o tráfico e a extorsão de comerciantes, além de ordenar ações violentas na região do bairro Guamá. O investigado também utilizava documento de identidade falso enquanto exercia atividades criminosas e comandava ações da facção em Belém do Pará.
De acordo com o delegado Evandro Araújo, diretor de Polícia Especializada (DPE) da Civil do Pará, a prisão do suspeito é resultado da atuação integrada entre as polícias civis de ambos os estados. “A atuação integrada mostra que o trabalho dedicado das equipes é fundamental para conter o avanço das facções”, disse.
A prisão foi realizada em operação conjunta do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (Dhap), Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Grupo de Trabalho de Facções (GTF) e equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Pela Civil do Ceará, atuaram os agentes do Departamento de Inteligência (DIP), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Drco), Delegacia de Narcóticos (Denarc) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).