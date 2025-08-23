Homem é preso com mais de R$ 18 mil em cédulas falsas em Caucaia

Homem é preso com mais de R$ 18 mil em cédulas falsas em CaucaiaPoliciais da BPRE abordaram o veículo em que o suspeito estava e encontraram o material ilícito escondido dentro do carro na tarde dessa sexta-feira, 22
Um homem de 47 anos foi preso com R$ 18,3 mil em cédulas falsas nessa sexta-feira, 22, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
O suspeito estava em um veículo que foi alvo de uma abordagem de rotina do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no km 03 da rodovia CE-085.
Durante a fiscalização na caminhonete modelo Hilux, os policiais localizaram o dinheiro falsificado escondido na parte lateral do console, próximo à alavanca de câmbio.
Com o material ilícito encontrado, o condutor do veículo recebeu voz de prisão em flagrante. Ele já possuía antecedentes por crime contra a fé pública e foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em Fortaleza.
Na unidade, ele foi autuado com base no artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o crime de moeda falsa.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).