Homem é preso com mais de R$ 18 mil em cédulas falsas em Caucaia

Mais de R$ 18 mil em notas falsas foram encontradas dentro de carro / Crédito: Divulgação/PMCE

Um homem de 47 anos foi preso com R$ 18,3 mil em cédulas falsas nessa sexta-feira, 22, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O suspeito estava em um veículo que foi alvo de uma abordagem de rotina do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no km 03 da rodovia CE-085.