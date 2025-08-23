Com nova escola estadual, todos alunos de Tianguá terão ensino integral, diz Elmano

Com nova escola estadual, todos alunos de Tianguá terão ensino integral, diz ElmanoUnidade em construção deve atender 720 alunos e consolida promessa do governo de universalizar o tempo integral no município até 2026
Todos os estudantes do ensino médio da rede estadual de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, a aproximadamente 136 km da Capital cearense, terão acesso ao tempo integral a partir da conclusão da nova Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), já em construção no município.
A promessa foi feita pelo governador Elmano de Freitas durante visita às obras nesta sexta-feira, 22. Divulgado nas redes sociais do governador, a previsão de entrega é até meados de 2026.
Tianguá com escola em tempo integral: promessa de atender 720 alunos
A unidade está projetada para receber até 720 estudantes, com investimento de R$ 11,1 milhões. O prédio contará com 16 salas de aula, quatro laboratórios de ciências, laboratório de informática, biblioteca, auditório e quadra poliesportiva coberta. De acordo com o governo, 20% das obras já foram concluídas.
Segundo Elmano de Freitas, a construção marca a universalização do tempo integral no ensino médio em Tianguá.
“Com mais essa escola, todos os estudantes do município passarão a estudar em tempo integral. É uma conquista para o povo da Serra da Ibiapaba”, afirmou.
Expansão do modelo de ensino em tempo integral
A iniciativa integra o plano do Governo do Ceará de ampliar a modalidade em toda a rede estadual até 2026.
Atualmente, o estado tem acelerado a abertura de novas escolas com jornada ampliada, que prevê não apenas mais tempo em sala, mas também atividades complementares e de formação para o trabalho.
O prefeito de Tianguá, Alex Nunes (PSB), destacou o impacto da obra para o município. “Estamos felizes em ver Tianguá se transformar em um canteiro de obras. O tempo integral é um passo importante para o desenvolvimento da cidade”, declarou.
Outras obras em Tianguá
Na mesma agenda, o governador também autorizou o início da construção do Núcleo Regional da Perícia Forense (Pefoce) da Serra da Ibiapaba, que deve atender 14 municípios e beneficiar mais de 430 mil pessoas. O investimento previsto é de R$ 5,7 milhões.