Com nova escola estadual, todos alunos de Tianguá terão ensino integral, diz Elmano

A construção da unidade educacional faz parte do plano do Governo do Ceará para universalizar o tempo integral em toda rede pública até o fim do próximo ano. / Crédito: Estácio Júnior/Casa Civil

Todos os estudantes do ensino médio da rede estadual de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, a aproximadamente 136 km da Capital cearense, terão acesso ao tempo integral a partir da conclusão da nova Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), já em construção no município. A promessa foi feita pelo governador Elmano de Freitas durante visita às obras nesta sexta-feira, 22. Divulgado nas redes sociais do governador, a previsão de entrega é até meados de 2026.