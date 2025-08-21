Tarifaço: Elmano assina decreto de socorro a exportadores; veja detalhes

Tarifaço: Elmano assina decreto de socorro a exportadores; veja detalhesDecreto foi assinado durante evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 21
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta quinta-feira, 21, o decreto que regulamenta a lei de amparo aos exportadores do Estado afetados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos (EUA) aos produtos brasileiros.
Ao todo foram anunciadas quatro medidas: Aquisição de crédito de exportação, redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA e compra direta pelo Estado de produtos alimentícios. Confira mais abaixo detalhes sobre cada medida.
A premissa das ações anunciadas, durante evento no Palácio da Abolição, segundo o governador, é "apoiar a manutenção dos negócios de empresas instaladas no Ceará".
Para receber o auxílio estadual as empresas devem:
- Estar inscritas e em regularidade no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
- Ter realizado exportações para o país norte-americano entre agosto de 2024 e agosto de 2025
- Comprovar a realização de operações ou prestações de exportação para os EUA a partir
de 6 de agosto de 2025
- Comercializar produto diretamente afetado pelo tarifaço e não se enquadrar nas exceções
estabelecidas no decreto executivo dos EUA
Confira como funcionará cada medida:
Aquisição de crédito de exportação
A aquisição de créditos de exportação terá como responsável pelo pagamento a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). A empresa fará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que analisará o pedido. O valor adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário.
Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)
Os encargos do FDI serão reduzidos com o intuito de equilibrar custos e evitar possíveis perdas de negócios. Para ser beneficiado por essa medida, a companhia afetada também precisará realizar o pedido a Sefaz.
Subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA
A medida irá combatar a perda financeira das empresas nas exportações, de modo que ela consiga manter a competitividade nos contratos com importadores americanos. O requerimento deve ser realizado junto a Sefaz. Vale destacar, que o valor adquirido não pode ultrapassar o impacto econômico do aumento de tarifa.
A SDE será responsável pelo pagamento.
Compra direta pelo Estado de produtos alimentícios
Por fim, a compra dos alimentos, que será realizada pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) a partir de processo de credenciamento, irá atender demandas do Estado. O preço pago pelos produtos, segundo o informado pelo governo, será decidido mediante pesquisa.
A medida deverá servir como uma alternativa aos exportadores que tenham perdido negócios com os EUA.
