Tarifaço: Elmano assina decreto de socorro a exportadores; veja detalhes

Decreto foi assinado durante evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 21
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta quinta-feira, 21, o decreto que regulamenta a lei de amparo aos exportadores do Estado afetados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos (EUA) aos produtos brasileiros. 

Ao todo foram anunciadas quatro medidas: Aquisição de crédito de exportação, redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA e compra direta pelo Estado de produtos alimentícios. Confira mais abaixo detalhes sobre cada medida.

A premissa das ações anunciadas, durante evento no Palácio da Abolição, segundo o governador, é "apoiar a manutenção dos negócios de empresas instaladas no Ceará".

Para receber o auxílio estadual as empresas devem:

  • Estar inscritas e em regularidade no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
  • Ter realizado exportações para o país norte-americano entre agosto de 2024 e agosto de 2025
  • Comprovar a realização de operações ou prestações de exportação para os EUA a partir
    de 6 de agosto de 2025
  • Comercializar produto diretamente afetado pelo tarifaço e não se enquadrar nas exceções
    estabelecidas no decreto executivo dos EUA

Confira como funcionará cada medida:

Aquisição de crédito de exportação

A aquisição de créditos de exportação terá como responsável pelo pagamento a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). A empresa fará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que analisará o pedido. O valor adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário.

Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)

Os encargos do FDI serão reduzidos com o intuito de equilibrar custos e evitar possíveis perdas de negócios. Para ser beneficiado por essa medida, a companhia afetada também precisará realizar o pedido a Sefaz.

Subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA

A medida irá combatar a perda financeira das empresas nas exportações, de modo que ela consiga manter a competitividade nos contratos com importadores americanos. O requerimento deve ser realizado junto a Sefaz. Vale destacar, que o valor adquirido não pode ultrapassar o impacto econômico do aumento de tarifa.

A SDE será responsável pelo pagamento.

Compra direta pelo Estado de produtos alimentícios

Por fim, a compra dos alimentos, que será realizada pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) a partir de processo de credenciamento, irá atender demandas do Estado. O preço pago pelos produtos, segundo o informado pelo governo, será decidido mediante pesquisa. 

A medida deverá servir como uma  alternativa aos exportadores que tenham perdido negócios com os EUA. 

