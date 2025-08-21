Tarifaço: Elmano assina decreto de socorro a exportadores; veja detalhes

Decreto apresenta medidas de socorro às empresas afetadas pelo tarifaço / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta quinta-feira, 21, o decreto que regulamenta a lei de amparo aos exportadores do Estado afetados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos (EUA) aos produtos brasileiros. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo foram anunciadas quatro medidas: Aquisição de crédito de exportação, redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA e compra direta pelo Estado de produtos alimentícios. Confira mais abaixo detalhes sobre cada medida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A premissa das ações anunciadas, durante evento no Palácio da Abolição, segundo o governador, é "apoiar a manutenção dos negócios de empresas instaladas no Ceará". Para receber o auxílio estadual as empresas devem:

Estar inscritas e em regularidade no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Ter realizado exportações para o país norte-americano entre agosto de 2024 e agosto de 2025

de 6 de agosto de 2025 Comercializar produto diretamente afetado pelo tarifaço e não se enquadrar nas exceções

estabelecidas no decreto executivo dos EUA Confira como funcionará cada medida: Aquisição de crédito de exportação A aquisição de créditos de exportação terá como responsável pelo pagamento a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). A empresa fará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que analisará o pedido. O valor adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário.

Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) Os encargos do FDI serão reduzidos com o intuito de equilibrar custos e evitar possíveis perdas de negócios. Para ser beneficiado por essa medida, a companhia afetada também precisará realizar o pedido a Sefaz.