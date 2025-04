Ceará autoriza construção de 39 escolas de tempo integral; veja municípios

Imagem de apoio ilustrativo. Escolas de tempo integral seguem padrão, com laboratórios, bibliotecas e quadras poliesportivas / Crédito: Matheus Souza, em 5/8/2024

As ordens de serviço de 39 novas escolas de tempo integral foram assinadas nesta quarta-feira, 2, pelo governador Elmano de Freitas (PT). Serão 33 escolas de ensino médio de tempo integral e seis escolas estaduais de educação profissional. As unidades serão distribuídas em 37 municípios. A verba total prevista para as obras é de R$ 446 milhões, com recursos provenientes de parte dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) destinada a investimentos.

Municípios doaram terrenos para construção das escolas

O critério de escolha dos municípios que receberão escolas neste pacote foi a celeridade da cessão dos terrenos para sediar as unidades. No entanto, o governador garante que até a universalização, deve atender todas as cidades. “Essas escolas estão sendo construídas em terrenos doados pelos municípios. O critério foi de celeridade da gente localizar o terreno, o município apresentar o terreno, aprovar na Câmara Municipal a lei que permitia a doação para o Estado. Como quero alcançar 100%, na medida que o processo avança de definição de terreno, análise do solo, adequação do projeto para aquele terreno e fica pronto, nós encaminhamos para licitação”, explica. Uruoca, Orós e Tururu, cidades contempladas com escolas neste pacote, não têm oferta de tempo integral da rede estadual. O prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino, conta que o município já tem 50% das matrículas da rede pública municipal em tempo integral, mas na etapa do ensino médio só conta com escolas regulares.