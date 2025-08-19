TCE propõe aprovação de contas de Elmano com ressalvas sobre tarifaço e previdência

Agora, o parecer será enviado para análise e consideração da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) aprovou, com ressalvas, as contas do Governo do Ceará referentes a 2024, em sessão realizada nesta terça-feira, 19 de agosto. Alguns pontos geraram preocupação entre os conselheiros, como a situação da balança comercial do Estado com o tarifaço e o déficit previdenciário. Também foi citada a segurança pública e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

“É um momento muito importante para a democracia […] Porque é um orçamento que define como foram realizados os direitos que estão na Constituição. E no parecer prévio, a gente analisa justamente como a lei orçamentária foi executada, como esses direitos estão sendo garantidos.” Já o conselheiro Valdomiro Távora apresentou preocupação com a balança comercial do Ceará, devido às tarifas de até 50% impostas pelos Estados Unidos para os produtos brasileiros. Em 2024, houve um déficit de US$ 1,51 bilhão, em razão da queda de 27,79% nas exportações e das importações em alto volume (US$ 2,98 bilhões), majoritariamente bens industriais.

“Mais de 52% do que é comercializado do Ceará com o Exterior vai para os Estados Unidos. E a maioria dos bens exportados vai para lá também, com 92%. Com o tarifaço, tenho certeza que vai ser muito pior. Mas sabemos também do esforço do governador.” Por outro lado, o conselheiro Edilberto Pontes destacou a questão previdenciária. De acordo com o próprio, apesar de o Estado ter encaminhado uma reforma robusta, a situação deficitária piora ainda mais até 2035. “É um sistema que não recebe aporte novo, somente despesa nova. É difícil ter saúde.” Já o relator, Ernesto Saboia, explicou que, das 38 melhorias indicadas, 17 são novas e as restantes são referentes a 2023. Uma delas é a modificação legislativa, pois hoje existe um choque entre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o Fundeb.

“Quer dizer, o Fundeb obriga que seja investido 70% em gasto com pessoal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que é só 54%. Qual é a incoerência disso? A incoerência está em que o maior contingente de servidores do Estado é na educação. E o Estado do Ceará ainda é mais complexo nesse caso, porque investe 90% no Fundo de Emenda. Isso é muito bom, mas precisa sempre respeitar a legislação.” Além disso, citou a questão da segurança pública como um ponto a aprimorar. “Houve um avanço muito grande com relação aos crimes contra o patrimônio (roubo, furto), com queda de 16%. Mas, em compensação, houve um decréscimo muito substancial, com aumento de 10% sobre a questão das mortes. Está claro que houve um aumento disso. E eu acho que o governo tem que cuidar desse problema.” Outra questão é o fato de a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) estar classificada como não dependente do Governo. Como apontado pelo relator, Ernesto Saboia, segundo a LRF, se o Estado investe constantemente, deveria ser considerado dependente.