Estado cria plano para assistência à população em situação de rua

Plano Estadual para população em situação de rua pelo Ceará é uma política de médio prazo e busca resultados imediatos em quatro anos / Crédito: Reprodução/ Claudio Rocha (SPS)

Habitação, saúde, educação, assistência social, trabalho e renda, segurança e acesso à justiça. Esses sete eixos integram o Plano Estadual para população em situação de rua, lançado na terça-feira, 19, sob diálogo com a forma nacional, o "Ruas Visíveis", adaptado para a realidade do Ceará. 19 de agosto é o Dia da Luta da População em Situação de Rua; SAIBA



Entre as ações, estão previstas a articulação para ampliação de serviços de acolhimento, acesso à saúde mental, estratégias para geração de renda e inserção no mercado de trabalho, além do fortalecimento das políticas de habitação. Outro ponto é a articulação com os municípios para que os trabalhos tenham capilaridade em todo o Estado.

De acordo com a secretária executiva de políticas sobre drogas, Lidiane Rebouças, a proposta é que cada política pública atue de forma integrada, garantindo que a população em situação de rua não seja invisibilizada, mas reconhecida como sujeito de direitos. Estado busca efeitos imediatos em até quatro anos para política de apoio a população em situação de rua Para isso, houve publicação no Diário Oficial. "Ele foi construído para ser uma política de médio prazo, com efeitos imediatos, porque orienta e organiza as ações que o Estado e os municípios precisam executar daqui para a frente", informa. Dados do Governo Federal indicam que a população em situação de rua do Ceará é de aproximadamente 8.700 pessoas. Uma das metas do plano é justamente fortalecer a produção de dados em todo o Estado.