38 famílias da comunidade Maria Tomásia recebem matrículas de imóveis

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-08-2025: Prefeito Evandro Leitão entrega de matrículas de imóveis à comunidade Maria Tomásia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Foram quase 14 anos de “lutas e mais lutas” para que Ana Lúcia Silva de Queiroz conquistasse a documentação de sua casa. Aos 55 anos, a moradora da comunidade Maria Tomásia, no bairro Jangurussu, faz parte das 38 famílias que receberam nesta terça-feira, 19, as matrículas dos imóveis. A entrega, realizada no auditório da Escola Municipal Rosa da Fonseca, certifica a posse definitiva dos domicílios às famílias em processo de regularização fundiária na localidade. As documentações oficiais são registradas em cartório, com a emissão de matrículas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Hoje é um dia muito feliz, porque para mim é uma das conquistas que eu sempre lutei. E valeu a pena esperar, muito a pena mesmo”, diz Ana Lúcia. “É importante a gente ter um lugar para dormir, saber que aquele lugar foi Deus que nos deu, porque, logo no começo, eu passei muita necessidade aqui”. A solenidade contou com a participação do prefeito Evandro Leitão (PT) e do secretário do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), Jonas Dezidoro, entre outras autoridades. Ana Lúcia Silva de Queiroz foi uma das moradoras da comunidade Maria Tomásia que conqusitou a documentação Crédito: Samuel Setubal Da promessa ao abandono: a realidade dos conjuntos habitacionais na periferia de Fortaleza | SAIBA MAIS

‘Primeiro Deus, depois a família, e a nossa casa’: moradores recebem matrícula de imóveis Para Francisca Maria Farias, 58, que vive na comunidade há nove anos, o momento representa uma vitória conjunta: está recebendo os “papéis da casa” ao lado da filha e dos netos. “Essa casa eu já adquiri de outra pessoa, aí como foram refeitos todos os documentos das casas, eu fiz o da minha. Tive essa oportunidade e a minha filha fez o dela também”, explica. “É um bem maior que a gente tem que ter na nossa vida. Primeiro Deus, depois a família, e a nossa casa”. De acordo com Evandro Leitão, em torno de 40 mil processos estão tramitando na Habitafor. Desse total, cerca de 30% a 40% estariam em “uma fase bem adiantada”.

130 cidades do Ceará deverão ser contempladas com novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida | LEIA MAIS Quem também aguarda o recebimento dos papéis no auditório é o casal Edna, 43, e Paulo Silva, 55. A casa própria foi conquistada há dois anos, mas a gerente de supermercado ressalta que a documentação representa uma aprovação definitiva de todo o esforço. “As pessoas mais antigas do bairro relatam a dificuldade de não terem conseguido o papel antes. Nós chegamos e Deus fez a coisa acontecer, porque a gente estava ajeitando a casa e na outra semana a prefeitura passou fazendo o cadastro”, reflete o marceneiro Paulo Silva. “E agora faz o quê? Uns seis, sete meses, e nós vamos receber o papel”.