Ceará deve ter mínimas de 17°C e máximas de 35°C; veja previsão do tempo

A previsão do tempo para o Ceará indica temperaturas mínimas com variação entre 17 ºC a 18°C nas macrorregiões do Cariri , do Sertão Central e Inhamuns, da Ibiapaba e do Maciço de Baturité na madrugada desta quarta-feira, 6.

Já as máximas podem variar de 34°C a 35°C nas macrorregiões Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral Norte e no Litoral do Pecém durante a tarde desta terça-feira, 5.

A velocidade máxima dos ventos deve ser em torno de 50 quilômetros por hora (km/h) em áreas de serra e no litoral.

Até esta quarta, há possibilidade para chuva isolada no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhanuns e na faixa litorânea. Nas demais localidades, o predomínio deverá ser de céu com poucas nuvens.