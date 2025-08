CBMCE lança norma técnica de segurança contra suicídio em edificações

Segundo o major Roberto Hugo, engenheiro e especialista em intervenção em tentativas de suicídio, a norma a princípio é consultiva e não obrigatório , busca dar visibilidade ao tema, já que os projetistas responsáveis pelas estruturas terão o cuidado de consultar as normas antes da elaboração do projeto.

O alvo são estruturas como pontes, viadutos e passarelas; torres de telefonia ou eletricidade; coberturas, terraços e aberturas; espaços comerciais; hospitais e rooftops (coberturas utilizáveis). O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Norma foi elaborada com parcerias

A norma foi elaborada em parceria com o Programa Vidas Preservadas (PVP) do Ministério Público do Ceará (MPCE), o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a Câmara Técnica e o setor Jurídico do CBMCE.

A responsável pelo PVP, dra Karine Leopércio, o pioneirismo dos bombeiros com a nota representa um marco para que as edificações do Ceará se tornem seguras, evitando o risco de acidentes e precipitações.