Polícia investiga buffet em Fortaleza após denúncias de estelionato

O 25º Distrito Policial, responsável pelo caso, solicita que as pessoas que foram vítimas da empresa compareçam à delegacia

Uma das clientes relatou ao O POVO que contratou o serviço de buffet móvel e realizou um pagamento, mas recebeu a informação que a empresa não estava honrando com os eventos e estavam sem responder os clientes que estavam com festas agendadas. Alguns contratantes resolveram ir até a sede da empresa, mas não encontraram a proprietária.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um buffet em Fortaleza por crime de estelionato após uma série de denúncias e registros de boletins de ocorrência envolvendo clientes do estabelecimento. Mais de 30 pessoas afirmam que contrataram os serviços da empresa e foram lesados.

O POVO tentou contato com a empresa por meio das redes sociais e por um número de WhatsApp, que era disponibilizado aos clientes, no entanto, não houve resposta.

A empresa Baixinhas Festas se pronunciou nas redes sociais informando que não havia golpe e que as pessoas seriam ressarcidas, no entanto, os contratantes ouvidos denunciaram que não houve reembolso e que ficaram sem respostas sobre os eventos programados.

Uma série de relatos semelhantes podem ser encontrados no site Reclame Aqui.

Aproximadamente 30 pessoas que se sentiram lesadas pela empresária criaram um grupo de WhatsApp no intuito de buscar o ressarcimento.

A investigação está a cargo do 25º Distrito Policial, no bairro Vila União, que cobre a área da empresa.

"A PC-CE também orienta que as vítimas compareçam à Delegacia do 25° Distrito Policial (25°DP), unidade que realiza diligências para elucidar os casos, com a finalidade de repassar mais informações que possam auxiliar na investigação", informa.