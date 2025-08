Residencial construído em área de proteção ambiental é demolido na Maraponga

Empreendimento estava sendo erguido em Zona de Proteção Ambiental, com aterramento de lagoa, violando a legislação urbanística e ambiental de Fortaleza

De acordo com a Agefis, a edificação era erguida em detrimento do aterramento da lagoa , violando a legislação urbanística e ambiental da cidade.

Um empreendimento residencial multifamiliar, construído de forma irregular em uma área de Zona de Preservação Ambiental (ZPA 1) , no bairro Maraponga, em Fortaleza , foi alvo de demolição pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), na manhã desta terça-feira, 5.

Em setembro de 2024, uma ação fiscalizatória da Agefis identificou que a obra era construída em solo não edificável, sem autorização do órgão competente. Na ocasião, foram lavrados dois autos de infração; um pela construção em ZPA 1, e o outro devido ao desmatamento e degradação da área ambiental.

Mesmo após as autuações e o embargo, as atividades no local continuaram. Em abril e julho deste ano, foram realizadas novas fiscalizações na área, que constataram a continuidade da obra, resultando na emissão de três novos autos de infração.

Com base no Código da Cidade (Lei Complementar Municipal nº 270/2019), que estabelece os parâmetros para o uso e ocupação do solo em Fortaleza, foi determinado o cumprimento da medida administrativa de demolição, diante da gravidade e da insistência na ilegalidade.