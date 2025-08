Chefe de facção mandou matar advogado Sílvio Vieira, diz MPCE

ADVOGADO criminalista Silvio Vieira atuava Ceará / Crédito: João Filho Tavares

O Ministério Público Estadual (MPCE) divulgou nesta segunda-feira, 4, que denunciou quatro homens pelo assassinato do advogado Sílvio Vieira da Silva, de 54 anos, crime ocorrido no dia 5 de maio deste ano no bairro Genibaú, em Fortaleza. A denúncia foi ofertada à Justiça na sexta-feira, 1º.

De acordo com o MPCE, o crime foi praticado a mando de um chefe da facção, que estaria "contrariado com a atuação profissional de Sílvio durante o acompanhamento de um inquérito policial".