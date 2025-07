Multas por Lei Seca em rodovias estaduais no Ceará aumentaram 88% nos últimos 5 anos

PRIMEIRO semestre teve média de 27 infrações por dia / Crédito: Samuel Setubal

O número de autuações por infrações à Lei Seca em rodovias estaduais do Ceará registrou um aumento de cerca de 88% nos últimos cinco anos. Conforme os dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no Ceará, entre 2020 e 2024, o total de condutores autuados passou de 5.556 para 10.453 registros. Apenas o ano de 2021 registrou uma queda no número de autuações, período que coincide com a pandemia. A partir de 2022, os números voltaram a subir de forma contínua, até atingir o pico de 10.453 autuações em 2024.

De janeiro a junho de 2025, já foram contabilizadas 4.994 infrações à Lei Seca em rodovias estaduais, uma redução de 9,1% em comparação ao mesmo período de 2024, que teve 5.498 ocorrências. O número mais recente equivale a uma média de aproximadamente 27 autuações por dia durante o semestre. O mês com maior número de ocorrências foi março, que registrou 992 autuações, seguido de junho, com 826 ocorrências. Autuações Lei Seca em rodovias estaduais do Ceará (2020 a 2025):

2020: 5.556 autuações 2021: 4.373 autuações 2022: 7.730 autuações

2023: 9.052 autuações 2024: 10.453 autuações 2025 (até junho): 5.050 autuações