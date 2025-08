Motociclista morre atropelado após colisão entre duas motos em cruzamento de Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o caso / Crédito: FÁBIO LIMA

Um motociclista de 55 anos morreu ao ser atropelado por um carro, nesse domingo, 3, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. A vítima caiu na via após uma colisão entre duas motocicletas no cruzamento das ruas Curitiba e Professor Heribaldo Costa. O acidente aconteceu após um dos condutores avançar a via preferencial. Na sequência, um carro que passava pelo local não conseguiu frear a tempo e atingiu um dos motociclista que vinha da rua Curitiba. O homem morreu no local após não resistir aos ferimentos.