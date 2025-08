Aulas da rede municipal de ensino de Fortaleza começam

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

As aulas do segundo semestre letivo da rede municipal de ensino de Fortaleza começam nesta sexta-feira, 1º. Durante evento de retorno, o prefeito Evandro Leitão (PT) lançou novo cardápio da merenda escolar, que inclui pratinho junino às sextas, e anunciou ações, destacando que meta é que as 622 escolas da rede sejam reestruturadas.

Solenidade aconteceu na Escola Municipal Cristo Redentor, no bairro Cristo Redentor, que tem 631 alunos, nos turnos da manhã e da tarde. De acordo com a Prefeitura, atualmente, 30% da rede possui salas com ar condicionado.

"Vamos recuperar toda a rede municipal. 620 escolas, seja escola, Centro de Educação Infantil ou creche conveniada. Meta é recuperação de toda a rede, humanizando os trabalhos, olhando para os nossos alunos", afirmou o prefeito.

Evandro disse que deverá voltar à escola até o final do ano letivo para receber um retorno dos alunos sobre as mudanças no cardápio e na infraestrutura.