Polícia Civil realiza leilão de veículos apreendidos; lances a partir de R$ 200

Na imagem, um carro no modelo Fiat Palio EX do ano de 1999, que está disponível para leilão / Crédito: Reprodução/PCCE

Um leilão com veículos apreendidos em operações policiais está sendo realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) até o dia 31 de julho, às 10 horas. No site Celso Cunha Leilões é possível verificar os carros que estão disponíveis. LEIA TAMBÉM | Líder da GDE com atuação em todo o Ceará é preso em operação da Polícia Civil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Representada pelo Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), em uma ação conjunta com o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a PC-CE realiza o Leilão Público por meio do edital nº 02/2025, o qual destina à venda bens apreendidos e judicialmente confiscados no âmbito das ações de combate à criminalidade. Há itens com lances iniciais a partir de R$ 200 até acima de R$ 19 mil, entre sucatas e veículos em bom estado, recuperáveis para voltarem a circular. Leilão visa destinação legal de itens apreendidos O leilão é organizado em conjunto com a Fundação Nacional Antidrogas (Funad) e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A ação prevê a destinação legal e transparente de veículos que foram apreendidos em operações policiais, vinculados ao tráfico de drogas.

Conforme a PC-CE, a realização do leilão representa o fortalecimento das políticas de segurança pública, além de proporcionar à população a chance de adquirir bens com valores acessíveis. O certame ocorrerá com os lotes disponibilizados para lances até a próxima quinta-feira, 31, às 10 horas, no site oficial. Leilão de carros apreendidos: como funcionará o edital? Na imagem, um veículo RenaultOroch 16 Dyn42, que recebeu o maior lance até o momento Crédito: Reprodução/PCCE Na imagem, uma moto no modelo Dafra Zig 50, que está categorizada como sucata e não poderá retornar à veiculação Crédito: Reprodução/PCCE

No edital, os interessados podem conferir algumas informações sobre os veículos. Por exemplo, há duas categorias para separar os automóveis: usados e sucatas. Os usados possuem direito a documentação, são veículos recuperáveis que poderão voltar a circular. Já os veículos que são denominados como sucatas, não têm direito à documentação e seu retorno à circulação é inviável. Eles serão baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores, sendo passíveis, tão somente, para reutilização de peças que não apresentarem irregularidades ou adulterações.