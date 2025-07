PMs cearenses são presos por roubos, mortes e ameaças à população em Mossoró

Imagem de apoio ilustrativo. PMs cearenses são suspeitos de atuar como milicianos no Rio Grande do Norte / Crédito: Samuel Setubal

Três policiais militares do Ceará foram presos suspeitos de praticar roubos, mortes e ameaças à população da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). O trio foi preso na manhã desta sexta-feira, 25, em uma operação da Polícia Civil potiguar. A investigação aponta que os suspeitos atuavam como milicianos. Entre os crimes apontados contra os agentes está uma série de ações criminosas ocorridas na madrugada do dia 20 de maio deste ano, em um intervalo de duas horas. A primeira foi um roubo a uma residência no bairro Alto do Sumaré, onde um casal de idosos, de 80 e 69 anos, foi feito refém e trancado em um closet sob grave ameaça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia Mais | Guerra entre GDE e CV por tráfico eleva Maranguape ao topo do ranking de homicídios no País O POVO publicou o caso na época. No crime, três homens encapuzados e armados, sendo um deles PM, identificado como Diogo Ádamo Monteiro de Lucena, de 35 anos, invadiram a casa das vítimas por volta das 3 horas da manhã. No local, os suspeitos roubaram joias, relógios, bebidas de alto valor e cerca de R$ 5 mil em espécie, totalizando um prejuízo superior a R$ 10 mil. As vítimas conseguiram sair do cômodo por volta das seis da manhã após a chegada de uma empregada doméstica no local. O PM foi preso horas após o crime. Os demais envolvidos conseguiram trocar o veículo utilizado na primeira ação por outro pertencente ao policial preso. Eles se dirigiram ao bairro Abolição V, onde invadiram a casa de um homem, identificado como Oziel Francisco do Nascimento Júnior. No local, executaram o homem com disparos de arma de fogo. Após o crime, ainda na mesma madrugada, os homens dispararam contra imóveis residenciais e comerciais no bairro Abolição IV. A investigação apontou que a ação foi uma tentativa de intimidação e destruição de patrimônio.