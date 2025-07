Carreta tomba após colisão na BR- 166, em Pacajus

A careta colidiu com outro veículo não identificado. Não há informações sobre interdição na via

Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na manhã desta terça-feira, 22, no km 45 da BR-116. O epsódo aconteceu por volta das 10h39min, no município de Pacajus, a cerca de 52,4 km de Fortaleza. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta colidiu com outro veículo ainda não identificado e acabou tombando no meio da pista.

Apesar do impacto, não houve vítimas. A PRF informou que aguarda a chegada de um guincho para realizar a remoção do veículo. Até o momento, não foi informado se há interdição parcial da via.