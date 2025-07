Ceará: 49 municípios são premiados por atuação de Cras

FORTALEZA-CE, BRASIL,21.07.2025: Premiação dos Cras do Governo do Estado. Cidade Mais infância. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Foi realizada na manhã desta terça-feira, 22, a terceira edição do Prêmio Referência Social, destinado aos melhores Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do Ceará. O evento, que teve como palco a Cidade Mais Infância, em Fortaleza, premiou unidades de 49 municípios pelos serviços prestados durante os anos de 2023 e 2024. LEIA TAMBÉM: Caminhão do Cidadão: Fortaleza e Interior recebem serviços até sábado, 26

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A premiação elegeu os 30 melhores Cras do Estado de cada ano, a partir do número de atendimentos realizados no local e o nível de desenvolvimento da unidade, entre outros critérios estabelecidos pela Secretaria da Proteção Social (SPS), idealizadora do evento. Os valores foram ajustados proporcionalmente à classificação de cada Centro, com os cinco melhores de cada ano recebendo R$ 150 mil, do sexto ao décimo colocado R$ 100 mil, R$ 50 mil do 11ª à 20ª, e R$ 25 mil da 21ª à 30ª colocação. Quem esteve entre os premiados da manhã destaca que, além da parte financeira, o prêmio é um reconhecimento do trabalho diário para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. Esse é o caso de Dilena Diógenes, funcionária do Cras Alzira Viana, em Itapipoca, que recebeu pela primeira vez o Prêmio Referência Social. “A gente entende que é uma forma de gratidão, e a melhor forma de gratidão é o reconhecimento do nosso trabalho. A gente tem se esforçado para que a gente possa atender bem o beneficiário, porque ele é que é o alvo da assistência”, comenta.

Os destaques entre as 49 cidades foram os municípios de Santa Quitéria, Crateús, Parambu, Sobral, Quixadá, Aiuaba, Pires Ferreira, Ipu, Reriutaba, Cascavel, que tiveram pelo menos um Cras premiado em ambos os anos. A expectativa entre os já premiados é de que o dinheiro extra conquistado resulte em um serviço ainda melhor para as famílias cearenses que dependem diretamente da assistência social. “Com essa premiação a gente só busca melhorar ainda mais. É um recurso que vai entrar diretamente para os Cras. Oferecer um trabalho ainda melhor para esses usuários que às vezes estão tão distantes da nossa realidade. São esses de maior vulnerabilidade social que a gente procura”, conta Eliane Araújo, coordenadora do Cras Monsenhor Odilan Maria de Pinho, no município de Santa Quitéria.

Governantes destacam necessidade de recursos para a assistência social A manhã na cidade mais infância foi de valorização da assistência social no Estado. Além da premiação em dinheiro, os profissionais dos Cras foram pessoalmente parabenizados pelo governador do Estado, Elmano de Freitas e a titular SPS, Jade Romero. Elmano aproveitou a oportunidade para destacar o caráter essencial do auxílio prestado nos Cras para as famílias de baixa renda. Os equipamentos são responsáveis, entre outras atividades, pela inscrição e atualização dos beneficiários no Cadastro Único, registro que é a porta de entrada para diversos programas sociais. “As missões de um Cras são muitas. Vocês atendem grande parcela da população cearense. O número de cearenses no Bolsa Família é enorme, o número de pessoas que estão no CadÚnico é muito grande, o número de pessoas que recebem Vale Gás do Governo Federal e do Governo do Estado é muito grande [...] Falamos de 53 mil famílias recebendo quentinhas nas cozinhas solidárias. Isso tudo só é possível graças ao trabalho de vocês”, pontuou o governador.

Em coletiva com a imprensa, a também vice-governadora do Ceará reforçou a discussão pela vinculação de recursos dos governos estaduais para a assistência social, e sinalizou o Ceará como um dos destaques no País. "Nós temos mais de 400 Cras, todos financiados também pelo Estado. Ou seja, são investimentos que ultrapassam 1% da receita corrente líquida. Quando falo dessa questão é porque há um clamor em todo o País para que haja também para a assistência social e o Estado do Ceará já aplica mais do que é pedido nessa vinculação do Governo Federal", afirmou Romero.