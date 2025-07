Pai que vendia adesivos pelo Nordeste é homenageado pelo filho formando

Francisco das Merendas percorria o Nordeste vendendo adesivos para ajudar a custear a faculdade de odontologia do filho. O formando homenageou o pai durante ensaio fotográfico

Nos últimos dias, a história de um pai e um filho tem ganhado as redes sociais. Um dos protagonistas em questão é o assistente social Francisco das Merendas, que percorre o Nordeste vendendo adesivos para ajudar a custear a faculdade de odontologia do filho.

Trajetória da Família

O vídeo, com milhões de visualizações, mostra Francisco vestindo o tradicional capelo universitário ao lado de um dos filhos formando, que aparece com o catálogo e o chapéu usado pelo pai durante as vendas.

Natural de Santa Quitéria, Francisco das Merendas passou por pelo menos 218 cidades em 7 estados brasileiros vendendo seus produtos para investir no sonho de formar os filhos e prover uma qualidade de vida melhor à sua família.

Enquanto o vendedor cruzava cidades e estradas, sua esposa, Dona Lucivânia, cuidava da casa, dos filhos e da estabilidade familiar durante os momentos mais difíceis.