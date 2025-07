Potiretama e Quixeramobim reconhecem situação de emergência por estiagem

Além dos dois municípios no Ceará, outras cidades do Nordeste e regiões Norte e Sul também reconheceram situação de emergência

Os municípios de Quixeramobim e Potiretama , no Ceará , reconheceram situação de emergência por estiagem . Nesta sexta-feira, 18, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu além dessas duas cidades, outras 17 que foram afetadas por desastres em todo o País.

De acordo com o governo federal, o estado do Piauí é o mais afetado desde o início do ano até agora, com 126 cidades em situação de emergência, seguido da Paraíba, com 107; Pernambuco, 100; Bahia, 95; Rio Grande do Norte, 73; Ceará e Alagoas, ambos com 31; Sergipe, 11, e Maranhão, 4.

O Piauí já atingiu, em pouco mais de seis meses, número superior de municípios com reconhecimento de situação de emergência por causa da seca/estiagem em 2024, quando foram 107 cidades afetadas.

Além do Ceará, a Defesa Civil nacional reconheceu que municípios dos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foram afetados por desastres naturais.

A portaria nº 2.197, com os reconhecimentos acerca dos dois municípios do Ceará, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Potiretama teve sua situação reconhecida no último dia 7 de julho. Já Quixeramobim teve o cenário identificado no último dia 2 do mesmo mês.