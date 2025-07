Ceará registra chuva em mais de 60 municípios; confira temperaturas

Foto de apoio ilustrativo: Ceará recebe acumulados em 61 municípios até esta terça-feira, 1º / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Ceará tem 61 municípios com registro de chuvas das 7 horas de segunda-feira, 30, às 7 horas desta terça-feira, 1º. Ceará registra chuva em mais de 70 municípios nas últimas 24 horas; CONFIRA



As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Fortaleza marcou 11 mm no posto Fundação Maria Nilva Alves (Água Fria). Ceará segue com previsão de chuvas Segundo a Funceme, a nebulosidade pode seguir em grande parte do Estado, com céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens até esta quarta-feira, 2. Assim, há possibilidade de chuvas isoladas e fracas nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, principalmente durante a noite desta terça e madrugada desta quarta. Enquanto isso, a região Centro-Sul (Cariri, centro-sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns) abre espaço para acumulados isolados durante esta noite, bem como na madrugada e manhã de quarta.

De acordo com o órgão, a pluviosidade prevista está associada ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do leste da Região Nordeste do Brasil, além de fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

Confira as áreas sujeitas às precipitações no Ceará Terça-feira, 1º Madrugada: Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Cariri e no Centro-Sul das macrorregiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns; Manhã: Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns;